Piraci z Karaibów 6 z nowym głównym bohaterem. Nie było go w filmach

Trudno na ten moment zliczyć, ile artykułów na temat "Piratów z Karaibów 6" pojawiło się na łamach tego serwisu - było ich bowiem całkiem sporo. Każdy z nich na nowo rozpalał nadzieje czytelników (i nasze również) na temat potencjalnej, 6. części uwielbianej franczyzy. I tak już przez prawie 10 lat. W 2017 roku, tuż po premierze "Zemsty Salazara", pojawiły się plotki na temat kontynuacji, a w grudniu 5 lat później dostaliśmy nieco bardziej konkretne informacje. Producent Jerry Bruckheimer zasugerował wówczas, że projekt "Piraci z Karaibów 6" postępuje, ale nie podał żadnych szczegółów.

Od tego czasu można było w zasadzie tylko spekulować i śledzić najświeższe informacje na temat "szóstki". Ostatnio Orlando Bloom ujawnił, że ekipa odpowiedzialna za "Piratów" rozmawiała z oryginalną obsadą i jest szansa, że aktorzy z pierwszych filmów znów spotkają się na planie. Jeszcze wcześniej pojawiły się doniesienia na temat powrotu Johnny'ego Deppa. Tym razem fani serii mogą zapoznać się z kolejną ekscytującą informacją na temat tego, kto potencjalnie mógłby pojawić się w roli głównej. Miałby to być nie Jack Sparrow, a jego syn.

Syn Jacka Sparrowa ma być głównym bohaterem Piratów z Karaibów 6

Zaskakująca informacja na temat głównego bohatera "Piratów z Karaibów 6" pojawiła się w newsletterze Jeffa Sneidera, hollywoodzkiego dziennikarza branżowego i reportera rozrywkowego, który publikuje wpisy na stronie The InSneider. Sneider wspomniał w nim, że Josh D'Amaro, wcześniej szef parków rozrywki Disneyland, objął stanowisko dyrektora generalnego Disneya, zastępując tym samym Boba Igera. Tymczasem Dana Walden została mianowana prezeską i dyrektorką kreatywną firmy. To właśnie ten duet, wespół z Bruckheimerem, będzie odpowiadał za wznowienie "Piratów". Co więcej, ma być to dla nich priorytet.

A teraz mięsko. Nominowana do Oscara scenarzystka Krysty Wilson-Cairns ma prowadzić rozmowy w sprawie napisania scenariusza do "Piratów z Karaibów 6". Głównych bohaterem miałby być syn Jacka Sparrowa. W filmach nie ma co prawda informacji, że charyzmatyczny pirat doczekał się potomka, ale przecież wcale nie jest to niemożliwe. Jedyna tego rodzaju scena pojawia się w produkcji "Na nieznanych wodach", gdzie Angelica próbuje zmanipulować Sparrowa i twierdzi, że jest z nim w ciąży. A może okaże się, że to wcale nie była manipulacja?

Sneider dodaje, że w "szóstce" mogłaby zagrać również Margot Robbie. Nie powinno być to niespodzianką - nazwisko aktorki pojawiło się w tym kontekście już wcześniej, o czym wspominaliśmy w lutym minionego roku. Bruckheimer potwierdził wówczas, że dla franczyzy napisano dwa nowe scenariusze, a w rozmowie z "Entertainment Weekly" podkreślił, że jeden z nich obejmuje obecność Robbie. Nie doprecyzował jednak, czy chodzi o kontynuację "Piratów", czy o potencjalny spin-off. W pewnym momencie studio pracowało bowiem jednocześnie i nad rebootem serii, i nad kobiecym spin-offem z Robbie w roli głównej. Sneider podkreślił jednak, że oba te projekty przekształciły się w jeden.

Najświeższa informacja wygląda zatem następująco: Robbie wciąż miałaby zagrać w nadchodzącej produkcji, a u jej boku miałby pojawić się młody aktor, który wcieli się w syna Sparrowa. Aktorka miałaby wówczas szansę na zagranie unikalnej postaci, której historia mogłaby rozwinąć się na kolejne części. Mogłaby też niejako zastąpić uwielbianego Sparrowa, ponieważ może on wcale nie pojawić się w "szóstsce". Sneider podkreślił, że Disney stara się ograniczać budżet, a w przypadku zaangażowania do filmu Deppa, koszty produkcji znacznie by wzrosły.

Anna Bortniak 05.02.2026 13:10

