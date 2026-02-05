REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Piraci z Karaibów 6 z nowym głównym bohaterem. Nie było go w filmach

"Piraci z Karaibów" już od dłuższego czasu przygotowują się do wypłynięcia na szerokie wody. Efekt jest jednak taki, że statek wciąż nie opuścił portu i tylko co jakiś czas w sieci pojawiają się doniesienia na temat nadchodzącej 6. części. Tym razem pojawiła się informacja, której chyba mało kto się spodziewał - głównym bohaterem najnowszego filmu ma nie być Jack Sparrow, a... jego syn.

Anna Bortniak
piraci z karaibow 6 glowny bohater syn jack sparrow
REKLAMA

Trudno na ten moment zliczyć, ile artykułów na temat "Piratów z Karaibów 6" pojawiło się na łamach tego serwisu - było ich bowiem całkiem sporo. Każdy z nich na nowo rozpalał nadzieje czytelników (i nasze również) na temat potencjalnej, 6. części uwielbianej franczyzy. I tak już przez prawie 10 lat. W 2017 roku, tuż po premierze "Zemsty Salazara", pojawiły się plotki na temat kontynuacji, a w grudniu 5 lat później dostaliśmy nieco bardziej konkretne informacje. Producent Jerry Bruckheimer zasugerował wówczas, że projekt "Piraci z Karaibów 6" postępuje, ale nie podał żadnych szczegółów.

Od tego czasu można było w zasadzie tylko spekulować i śledzić najświeższe informacje na temat "szóstki". Ostatnio Orlando Bloom ujawnił, że ekipa odpowiedzialna za "Piratów" rozmawiała z oryginalną obsadą i jest szansa, że aktorzy z pierwszych filmów znów spotkają się na planie. Jeszcze wcześniej pojawiły się doniesienia na temat powrotu Johnny'ego Deppa. Tym razem fani serii mogą zapoznać się z kolejną ekscytującą informacją na temat tego, kto potencjalnie mógłby pojawić się w roli głównej. Miałby to być nie Jack Sparrow, a jego syn.

REKLAMA

Syn Jacka Sparrowa ma być głównym bohaterem Piratów z Karaibów 6

Zaskakująca informacja na temat głównego bohatera "Piratów z Karaibów 6" pojawiła się w newsletterze Jeffa Sneidera, hollywoodzkiego dziennikarza branżowego i reportera rozrywkowego, który publikuje wpisy na stronie The InSneider. Sneider wspomniał w nim, że Josh D'Amaro, wcześniej szef parków rozrywki Disneyland, objął stanowisko dyrektora generalnego Disneya, zastępując tym samym Boba Igera. Tymczasem Dana Walden została mianowana prezeską i dyrektorką kreatywną firmy. To właśnie ten duet, wespół z Bruckheimerem, będzie odpowiadał za wznowienie "Piratów". Co więcej, ma być to dla nich priorytet.

A teraz mięsko. Nominowana do Oscara scenarzystka Krysty Wilson-Cairns ma prowadzić rozmowy w sprawie napisania scenariusza do "Piratów z Karaibów 6". Głównych bohaterem miałby być syn Jacka Sparrowa. W filmach nie ma co prawda informacji, że charyzmatyczny pirat doczekał się potomka, ale przecież wcale nie jest to niemożliwe. Jedyna tego rodzaju scena pojawia się w produkcji "Na nieznanych wodach", gdzie Angelica próbuje zmanipulować Sparrowa i twierdzi, że jest z nim w ciąży. A może okaże się, że to wcale nie była manipulacja?

Sneider dodaje, że w "szóstce" mogłaby zagrać również Margot Robbie. Nie powinno być to niespodzianką - nazwisko aktorki pojawiło się w tym kontekście już wcześniej, o czym wspominaliśmy w lutym minionego roku. Bruckheimer potwierdził wówczas, że dla franczyzy napisano dwa nowe scenariusze, a w rozmowie z "Entertainment Weekly" podkreślił, że jeden z nich obejmuje obecność Robbie. Nie doprecyzował jednak, czy chodzi o kontynuację "Piratów", czy o potencjalny spin-off. W pewnym momencie studio pracowało bowiem jednocześnie i nad rebootem serii, i nad kobiecym spin-offem z Robbie w roli głównej. Sneider podkreślił jednak, że oba te projekty przekształciły się w jeden.

Najświeższa informacja wygląda zatem następująco: Robbie wciąż miałaby zagrać w nadchodzącej produkcji, a u jej boku miałby pojawić się młody aktor, który wcieli się w syna Sparrowa. Aktorka miałaby wówczas szansę na zagranie unikalnej postaci, której historia mogłaby rozwinąć się na kolejne części. Mogłaby też niejako zastąpić uwielbianego Sparrowa, ponieważ może on wcale nie pojawić się w "szóstsce". Sneider podkreślił, że Disney stara się ograniczać budżet, a w przypadku zaangażowania do filmu Deppa, koszty produkcji znacznie by wzrosły.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
05.02.2026 13:10
Tagi: Jack SparrowPiraci z Karaibów
Najnowsze
12:32
Amazon nie ma poczucia humoru. Nie pozwala na żarty z Melanii
Aktualizacja: 2026-02-05T12:32:34+01:00
10:28
Nowy thriller science fiction Netfliksa wygląda cool. Reacher w mundurze
Aktualizacja: 2026-02-05T10:28:25+01:00
10:07
Nowy serial Apple TV pod ostrzałem. Padły mocne oskarżenia
Aktualizacja: 2026-02-05T10:07:14+01:00
9:26
Pomoc domowa z nową datą premiery w streamingu. Gdzie obejrzeć thriller online?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:26:02+01:00
9:06
Stamtąd 4 z datą premiery i zwiastunem. Kiedy w Polsce?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:06:36+01:00
19:20
I co teraz? 3. sezon czy Fallout 5? Wyjaśniamy twisty z finału serialu
Aktualizacja: 2026-02-04T19:20:00+01:00
18:15
Czy będzie 2. sezon serialu Niebo. Rok w piekle?
Aktualizacja: 2026-02-04T18:15:00+01:00
16:33
Wybitne sci-fi i thriller psychologiczny rządzi w HBO Max. Nie dziwi mnie to
Aktualizacja: 2026-02-04T16:33:00+01:00
13:15
Wielkie emocje po seansie nowych Wichrowych Wzgórz. Opinie są jednogłośne
Aktualizacja: 2026-02-04T13:15:11+01:00
12:48
Line-up na Męskim Graniu 2026 jest mocny. Oto wszyscy artyści
Aktualizacja: 2026-02-04T12:48:32+01:00
11:36
Nowy sezon Rancza ma być zupełnie inny niż pozostałe. Co się zmieni?
Aktualizacja: 2026-02-04T11:36:55+01:00
10:50
Aż 3 role w jednym filmie. Panna młoda! to wielki popis Jessie Buckley
Aktualizacja: 2026-02-04T10:50:58+01:00
10:35
Apple TV pokazał nowości na 2026 rok. Odebrało mi mowę
Aktualizacja: 2026-02-04T10:35:52+01:00
10:13
Zastępstwo w 3. sezonie The Last of Us. Aktor zrezygnował
Aktualizacja: 2026-02-04T10:13:05+01:00
9:07
Miłość na lodzie dostanie 2. sezon. Netflix tego nie przemyślał
Aktualizacja: 2026-02-04T09:07:18+01:00
17:12
Tak wygląda The Drama z Pattinsonem i Zendayą. Na ten film trzeba iść do kina
Aktualizacja: 2026-02-03T17:12:07+01:00
16:29
Nowy thriller SkyShowtime pozamiatał. Gwiazda Gry o tron w nowym wydaniu
Aktualizacja: 2026-02-03T16:29:00+01:00
16:21
Neil Gaiman przerwał milczenie. Stanowczo odpiera zarzuty
Aktualizacja: 2026-02-03T16:21:02+01:00
16:09
Widzowie już narzekają na Diabeł ubiera się u Prady 2. Co się stało z obrazem?
Aktualizacja: 2026-02-03T16:09:00+01:00
15:23
Serial Fallout w grach wideo. Gdzie warto iść? Możesz zagrać za darmo
Aktualizacja: 2026-02-03T15:23:54+01:00
13:15
Spotify podnosi ceny. Wyjaśniamy wątpliwości
Aktualizacja: 2026-02-03T13:15:43+01:00
13:12
Mroczna przyszłość Star Wars. Drastyczne zmiany w tworzeniu uniwersum
Aktualizacja: 2026-02-03T13:12:00+01:00
11:59
Elli McCay anulowano kinową premierę. Zaraz trafi do streamingu
Aktualizacja: 2026-02-03T11:59:14+01:00
10:40
Najlepsze Wichrowe wzgórza są w streamingu. Zobaczcie, zanim pójdziecie do kina
Aktualizacja: 2026-02-03T10:40:05+01:00
9:34
Nowa wersja kultowego horroru podbija HBO Max. Wygrywa z oryginałem
Aktualizacja: 2026-02-03T09:34:12+01:00
8:57
Kasowy hit 2025 roku w SkyShowtime. To najlepszy film serii
Aktualizacja: 2026-02-03T08:57:46+01:00
19:41
Apple TV przedłuża serial, który wciągnął mnie od 1. odcinka. Słusznie - jest doskonały
Aktualizacja: 2026-02-02T19:41:51+01:00
18:22
Nowy zestaw w McDonaldzie. Fani Przyjaciół będą zachwyceni
Aktualizacja: 2026-02-02T18:22:48+01:00
16:04
Wracamy do Hawkins. Zwiastun nowego Stranger Things wygląda obłędnie
Aktualizacja: 2026-02-02T16:04:27+01:00
14:09
Kim jest Aegon V? Wyjaśniamy wielki twist z 3. odcinka Rycerza Siedmiu Królestw
Aktualizacja: 2026-02-02T14:09:33+01:00
13:00
Kasztanowy ludzik Netfliksa wraca z 2. sezonem. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-02-02T13:00:58+01:00
12:39
HBO przyśpiesza premierę 4. odcinka Rycerza Siedmiu Królestw. Ma dobry powód
Aktualizacja: 2026-02-02T12:39:15+01:00
12:03
Kultowy kryminał wjechał na Netfliksa. Wszystkie 12 sezonów
Aktualizacja: 2026-02-02T12:03:48+01:00
11:58
Ten wątek 4. sezonu Bridgertonów mnie zachwyca. Od razu się wzruszam
Aktualizacja: 2026-02-02T11:58:54+01:00
11:33
Tajemniczy horror ominął polskie kina. Stał się hitem SkyShowtime
Aktualizacja: 2026-02-02T11:33:13+01:00
10:39
Rycerz siedmiu królestw i pół rodziny Targaryenów. Kim są nowe smoki?
Aktualizacja: 2026-02-02T10:39:47+01:00
10:17
The Last of Us skończy się wcześniej. Niedługo wielkie pożegnanie z serialem
Aktualizacja: 2026-02-02T10:17:46+01:00
9:39
Serialowy Dumbledore nie kryje żalu. Nalegano, by zrezygnował z Pottera
Aktualizacja: 2026-02-02T09:39:39+01:00
14:09
Na ten film nikt nie chodzi do kina. Zaraz zarobi rekordową kwotę
Aktualizacja: 2026-02-01T14:09:00+01:00
13:19
Ten serial bywa dołujący, ale szukaliśmy w nim radości - mówią nam gwiazdy Klangora
Aktualizacja: 2026-02-01T13:19:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA