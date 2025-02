Piraci z Karaibów 6: Disney rusza z produkcją. Czy Johnny Depp właśnie powraca?

O nowej odsłonie serii „Piraci z Karaibów” mówi się, pisze i plotkuje od dawna. Wizji na kontynuację lub reboot było kilka - na przestrzeni lat wielokrotnie czytaliśmy o gotowych scenariuszach, odrzuconych projektach i, co dla niektórych wydaje się kluczową informacją, ewentualnym powrocie Johnny’ego Deppa do roli Jacka Sparrowa. Teraz do sieci trafiła nowa informacja o tym ostatnim.