Hollywoodzki film akcji z Dorocińskim podbił świat. W każdym kraju jest hitem
Nowy film akcji pozamiatał. Wszyscy się na niego rzucili. Serio: wszyscy. Użytkownicy Apple TV z całego świata oglądają "Katastrofę w duecie" i się nią zachwyca. Cieszy to tym bardziej że w hollywoodzkiej produkcji zagrał Polak.
"Katastrofa w duecie" przenosi nas do czasów Zimnej Wojny. Pilot marynarki wojennej USA zostaje wtedy uwięziony za liniami wroga. Jego jedyną szansą na przeżycie okazuje się wątły sojusz z ekscentrycznym byłym agentem KGB. Oczywiście bohaterom nie jest łatwo pokonać dzielące ich różnice. Rozbawiają przez to widzów do łez. Muszą. W końcu wcielają się w nich Ryan Reynolds i Kenneth Branagh.
Już same hollywoodzkie gwiazdy w głównych rolach mogą tłumaczyć, czemu wszyscy rzucili się na "Katastrofę w duecie". W naszym kraju mamy dodatkowy powód, żeby film obejrzeć. Otóż gra w nim Marcin Dorociński. Nic więc dziwnego, że w Polsce produkcja z miejsca trafiła na szczyt topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Apple TV.
Katastrofa w duecie - film z Dorocińskim hitem Apple TV
"Katastrofa w duecie" zadebiutowała na Apple TV w zeszły piątek, 4. września. Szybko zajęła pierwsze miejsce w topce najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju i od tamtej pory nie chce z niego zejść. Ciągle dzielnie się na nim trzyma. Polacy wprost uwielbiają tę hollywoodzką komedię akcji z Marcinem Dorocińskim. I nie są w tym osamotnieni.
Jak wskazuje FlixPatrol, Polska wpisuje się w światową tendencję. "Katastrofa w duecie" globalnie jest największym obecnie filmowym hitem na Apple TV. W każdym kraju, w którym platforma funkcjonuje, produkcja zajmuje pierwze miejce topki. W Czechach, Australli, Wielkiej Barytani, Stanach Zjednoczonych czy nawet w Zimbabwe. Po prostu: w każdym kraju. Bez wyjątku.
Możemy więc powiedzieć, że użytkownicy Apple TV wiedzą, co dobre. I nie chodzi o to, że w "Katastrofie w duecie" gra Marcin Dorociński, dzięki czemu sukces filmu napawa nad dumą narodową. Po prostu: dostaliśmy świetną komedię akcji. Obecność polskiego aktora jest jedynie wisienką na tym torcie. Bo przecież sam nie zapracował na 82 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, nie?
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.