Nowe sci-fi wypaliło widzom mózgi. Trzyma mistrzowski poziom

"Mroczna materia" opowiada historię profesora fizyki, który zostaje porwany i budzi się w alternatywnej rzeczywistości. Jego życie tam wygląda zupełnie inaczej. Próbuje więc wrócić do dawnego bytu, ale wtedy wpada na trop intrygi tak skomplikowanej, że użytkownicy Apple TV dosłownie padają na kolana. Zaraz po premierze w 2024 roku w nią wsiąkli.



Nic zresztą dziwnego. "Mroczna materia" zebrała 81 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. A teraz po dwóch latach przerwy powraca z jeszcze lepszą odsłoną. Na tym samym portalu 2. sezon cieszy się już 93 proc. pozytywnych ocen. Użytkownicy Apple TV potwierdzają, że nowe odcinki wypalają mózgi. A właściwie nowy odcinek wypala mózgi.

"MROCZNĄ MATERIĘ" OBEJRZYSZ NA: MROCZNA MATERIA Apple TV

Mroczna materia - opinie o sci-fi Apple TV

Krytycy dostali przedpremierowy dostęp do większej liczby odcinków. Użytkownicy Apple TV na razie otrzymali dopiero jeden epizod 2. sezonu "Mrocznej materii". Pojawił się on na platformie w zeszły piątek, 28 sierpnia. Od razu zaczął cieszyć się popularnością. W mediach społecznościowych widzowie piszą, że jest powalający.

Właśnie obejrzałem pierwszy odcinek 2. sezonu "Mrocznej materii". Mój mózg się zepsuł



Premierowy odcinek 2. sezonu "Mrocznej materii" złożył mój mózg w precel



Tak, pierwszy odcinek 2. sezonu "Mrocznej materii" to czyste szaleństwo. Wchodzę w ten sezon bez reszty - czytamy na X (dawny Twitter).

Skoro 2. sezon "Mrocznej materii" rozpoczyna się tak wspaniale, jak czytamy w powyższych opiniach, tylko czekać, co będzie dalej. W końcu twórcy z pewnością przygotowali dla fanów coś ekstra. Będą to ujawniać stopniowo w nadchodzących odcinkach, których jeszcze wiele przed nami. Nowa odsłona serialu science fiction składa się przecież łącznie z 10 odcinków. Pozostałe dziewięć będzie debiutować na Apple TV po kolei w kolejne piątki.



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