Nowe sci-fi wypaliło widzom mózgi. Trzyma mistrzowski poziom
Genialny serial science fiction powrócił z 2. sezonem, który od razu chwycił widzów za gardło. W mediach społecznościowych użytkownicy Apple TV twierdzą, że pierwszy odcinek nowej odsłony "Mrocznej materii" wypala im mózgi. Produkcja trzyma swój mistrzowski poziom. A wręcz stała się jeszcze lepsza.
"Mroczna materia" opowiada historię profesora fizyki, który zostaje porwany i budzi się w alternatywnej rzeczywistości. Jego życie tam wygląda zupełnie inaczej. Próbuje więc wrócić do dawnego bytu, ale wtedy wpada na trop intrygi tak skomplikowanej, że użytkownicy Apple TV dosłownie padają na kolana. Zaraz po premierze w 2024 roku w nią wsiąkli.
Nic zresztą dziwnego. "Mroczna materia" zebrała 81 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. A teraz po dwóch latach przerwy powraca z jeszcze lepszą odsłoną. Na tym samym portalu 2. sezon cieszy się już 93 proc. pozytywnych ocen. Użytkownicy Apple TV potwierdzają, że nowe odcinki wypalają mózgi. A właściwie nowy odcinek wypala mózgi.
Mroczna materia - opinie o sci-fi Apple TV
Krytycy dostali przedpremierowy dostęp do większej liczby odcinków. Użytkownicy Apple TV na razie otrzymali dopiero jeden epizod 2. sezonu "Mrocznej materii". Pojawił się on na platformie w zeszły piątek, 28 sierpnia. Od razu zaczął cieszyć się popularnością. W mediach społecznościowych widzowie piszą, że jest powalający.
Właśnie obejrzałem pierwszy odcinek 2. sezonu "Mrocznej materii". Mój mózg się zepsuł
Premierowy odcinek 2. sezonu "Mrocznej materii" złożył mój mózg w precel
Tak, pierwszy odcinek 2. sezonu "Mrocznej materii" to czyste szaleństwo. Wchodzę w ten sezon bez reszty
- czytamy na X (dawny Twitter).
Skoro 2. sezon "Mrocznej materii" rozpoczyna się tak wspaniale, jak czytamy w powyższych opiniach, tylko czekać, co będzie dalej. W końcu twórcy z pewnością przygotowali dla fanów coś ekstra. Będą to ujawniać stopniowo w nadchodzących odcinkach, których jeszcze wiele przed nami. Nowa odsłona serialu science fiction składa się przecież łącznie z 10 odcinków. Pozostałe dziewięć będzie debiutować na Apple TV po kolei w kolejne piątki.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.