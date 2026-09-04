Nowości Apple TV na wrzesień 2026. Co warto obejrzeć?

Wrzesień już się zaczął, a wraz z nim - przestrzeń do tego, by platformy streamingowe zaliczyły dobry start, jeśli chodzi o prezentowanie subskrybentom swoich ofert. Apple TV zawiesiło poprzeczkę wysoko - choć w tym miesiącu ma do zaoferowania cztery nowe tytuły (w tym jeden głośny powrót), każdy z nich to pozycja, która jest godna uwagi. Przedstawiamy wrześniowe nowości platformy.

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Apple TV - co obejrzeć we wrześniu? Pełna lista

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Katastrofa w duecie

Wojenna komedia z gwiazdorską obsadą i znakomitym humorem. Głównym bohaterem opowiedzianej w tym filmie historii jest Troy (Ryan Reynolds) - amerykański pilot, który zostaje wysłany na tajną misję i ledwo uchodzi z życiem, katapultując się na terenie Związku Radzieckiego. Pilot zostaje odnaleziony przez Nikołaja Ustinowa (Kenneth Branagh) - byłego oficera KGB, który jest... zafascynowany Stanami Zjednoczonymi. Po namyśle Nikołaj decyduje się pomóc Troyowi w ucieczce, a ich śladem ruszają sowieckie służby, na których czele stoi Aleksander Wolkow (Marcin Dorociński).

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Od 4 września w Apple TV.

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Konsekwencje prawdy

Spragnieni kryminalnego thrillera z prawdziwego zdarzenia mogą zacierać ręce. Ian Ridley (Patrick Brammall) to były detektyw, którego życie rozpadło się po zaginięciu jego 11-letniej córki Maggie. Obecnie pracuje jako dyspozytor na linii alarmowej. Wkrótce mężczyzna odbiera telefon od spanikowanej dziewczyny, którą może być właśnie Maggie. Ian decyduje się spróbować ją odnaleźć, bez względu na wszystko.

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Pierwsze dwa odcinki trafią do Apple TV 9 września.

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Kulawe konie, sezon 6

Wielki powrót jednego z najważniejszych seriali ostatnich lat z mistrzowskim Garym Oldmanem w roli szefa tytułowych agentów, Jacksona Lamba. Bohaterowie będą musieli uciekać i zostaną wciągnięci w śmiertelnie niebezpieczną grę, w której karty rozdaje Diana Taverner (Kristin Scott Thomas). Będziemy mieli do czynienia z wyjątkowo intrygującym zabiegiem - "szóstka" będzie bowiem adaptacją aż dwóch książek Micka Herrona - "Joe Country" i "Slough House".

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Pierwszy odcinek 6. sezonu serialu trafi do oferty Apple TV 18 września.

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Bracia

Serial oparty na jednej z najsłynniejszych, acz oficjalnie niepotwierdzonych teorii o tym, że dwaj znakomici aktorzy, Woody Harrelson i Matthew McConaughey, mogą być braćmi. Obaj panowie wcielają się tu w fikcyjne wersje samych siebie. Po tym, jak ślub córki Woody’ego kończy się fiaskiem, zabiera on rodzinę i udaje się do Austin na dłuższy pobyt na ranczu należącym do McConaugheya. Spokojny wyjazd szybko wymyka się spod kontroli, gdy matka Matthew przypadkowo ujawnia dawno skrywany sekret - przyjaciele mogą być ze sobą spokrewnieni. Podczas gdy Woody wywraca życie na ranczu do góry nogami w poszukiwaniu prawdy, Matthew zmaga się z zupełnie innym kryzysem tożsamości: rozważa kandydowanie na gubernatora Teksasu.

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Pierwsze dwa odcinki trafią do Apple TV 23 września.

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Oprócz premier powyższych tytułów, we wrześniu subskrybenci Apple TV mogą oglądać kolejne odcinki takich seriali jak:

Mroczna materia (sezon 2)

Kobiety w błękicie (sezon 2)

Silos (sezon 3)

Ted Lasso (sezon 4)

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.