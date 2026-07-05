Kiedy kolejne odcinki X-Men ’97? Harmonogram 2. sezonu

„X-Men ’97” to serial tak dobry, że spokojnie mogę go nazwać najlepszą produkcją superbohaterską w odcinkach od Marvela. Przynajmniej jeśli chodzi o te aktualnie emitowane. Serial wleciał już na Disney+ i każdy tydzień niesie za sobą kolejne kolejne odcinki. No właśnie, kiedy są one emitowane?

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X-Men ’97 – kiedy kolejne odcinki? Harmonogram

Disney trochę nas rozpieszcza i na start dostarczył aż 3 premierowe odcinki. Kolejne będą emitowane w każdą środę (to dobry dzień dla superbohaterów).



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Tak wygląda pełny harmonogram:

s02e01 , Przyszłość, która nadeszła, 1.07.2026

, Przyszłość, która nadeszła, 1.07.2026 s02e02 , Siła, z którą trzeba się liczyć, 1.07.2026

, Siła, z którą trzeba się liczyć, 1.07.2026 s02e03 , Gniew Apokalipsa – część 1, 1.07.2026

, Gniew Apokalipsa – część 1, 1.07.2026 s02e04 , Rise of Apocalypse – Part II, 8.07.2026

, Rise of Apocalypse – Part II, 8.07.2026 s02e05 , Weapon X, Lies, and DVDs, 15.07.2026

, Weapon X, Lies, and DVDs, 15.07.2026 s02e06 , Danger.exe, 22.07.2026

, Danger.exe, 22.07.2026 s02e07 , Strange Land, Savage Heart, 29.07.2026

, Strange Land, Savage Heart, 29.07.2026 s02e08 , The Dead Man's Hand, 5.08.2026

, The Dead Man's Hand, 5.08.2026 s02e09, Survival of the Fittest, 12.08.2026

Każdy z odcinków liczy około 30 minut. W sumie dostaniemy 9 epizodów. Trochę szkoda, bo poprzedni sezon miał o jeden odcinek więcej.

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Produkcja zabiera widzów do końcówki lat 90. Niedługi czas po tym, gdy zakończyła się oryginalna seria emitowana w latach 1992-1997. Co ważne wątki z tego starego serialu zostają podjęte w nowych odcinkach. Jest to więc bezpośrednia kontynuacja.

X-Men ’97 – o czym opowiada 2. sezon?

2. sezon zaczyna się od wyjaśnienia cliffhangera z premierowej serii, a następnie rzuca widzów w wir wydarzeń. I jest to wir potężny, wciągający bez reszty. Przenosimy się bowiem w przyszłość, aby zobaczyć, jak wygląda świat pod rządami Apokalipsa, a także w przeszłość, aby spróbować go powstrzymać.

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.