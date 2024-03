Oglądasz „X-Men ’97”? No to sprawdź, co mutanci porabiali na chwilę przed startem akcji serialu

Szybko się okazuje, że to wszystko jest fikcją i sesją w Danger Roomie, czyli specjalnym pokoju treningowym wyświetlającym hologramy. Nie poszła ona jednak po ich myśli, gdyż Logan zbyt wcześnie ruszył do ataku. X-Meni, zaraz po tym, jak Jean Grey zakończyła ich ćwiczenia, wdają się między sobą w żywiołową dyskusję, a Wolverine kwestionuje to, czy Cyklop jest materiałem na lidera.



Spór przerywa Bestia informujący resztę o tym, iż musi się z nimi czymś podzielić. A co się właściwie stało? Dazzler, czyli mutantka-piosenkarka zamieniająca fale dźwiękowe w efekty świetlne, została porwana na chwilę przed tym, gdy miała wystąpić podczas koncertu upamiętniającego Charlesa Xaviera. X-Meni ruszają tropem Przyjaciół Ludzkości, by ją odbić…



Komiks wygląda na ciekawe uzupełnienie animacji, której trzeci odcinek trafił już do serwisu Disney+. Warto też dodać, że w „X-Men ’97” do swoich ról powróciło wielu aktorów głosowych, a odświeżone intro wywołuje nostalgiczne ciary. Do tego w ramach tej samej usługi wideo na żądanie można oglądać też wreszcie pełne pięć sezonów animacji „X-Men: The Animated Series”.



X-Men '97 i animację z lat 90. obejrzycie w Disney+.