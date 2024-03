Czy i w jaki sposób „X-Men 97” łączy się z MCU? Rozmawiamy z twórcą serialu

Jake Castorena: Wspaniałe pytanie, dzięki za nie. W pewnym sensie nasz serial jest duchowym spadkobiercą tego z lat 90. Nasza produkcja przywraca starą opowieść i zaczynamy tam, gdzie skończyła się fabuła naszego poprzednika. To oznacza, że my już mamy ramy fabularne, w których się poruszamy. Gdybyśmy je porzucili, to stracilibyśmy cały ten klimat, który widzowie znają z lat 90. Ale jednocześnie, oglądając taki serial, nie chcesz tego samego, co ta franczyza wypracowała wcześniej, ale chcesz widzieć, że była ona inspiracją i zobaczyć, czego nauczyliśmy się przez te lata?



Dopiero wtedy czujesz, że to coś prawdziwego. Oryginalny serial, Erica i Julii Leewaldów oraz Larry Houston, czerpał wiele z serii komiksów Chrisa Claremonta. I chociaż nie mogę mówić o komiksach, z których my czerpiemy (bo jest trochę za wcześnie), to mogę powiedzieć, że my w ten sam sposób szukamy inspiracji. „X-Meni” z lat 90. Zawsze wracali do źródła, czyli do komiksu, ale stworzył coś strawnego dla telewizji, dla innego medium. No i my podążamy tą samą ścieżką.



I czy w jakikolwiek sposób będzie pokazane, co dokładnie stało się z Charlesem Xavierem między pierwszym a drugim serialem? Kiedy ostatni raz go widzieliśmy, udawał się w kosmos, aby szukać lekarstwa. Teraz słyszymy, że został zamordowany na Ziemi. Czy to jest właśnie tematem tego serialu, czy po prostu chcecie ruszyć dalej i opowiedzieć swoją, zupełnie-nową opowieść



Przypuszczam, że po prostu musisz obejrzeć serial (śmiech).