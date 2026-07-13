Koło czasu wróci w 2027 roku. Nie licz na nic więcej

"Koło czasu" to seria autorstwa Roberta Jordana, słynnego amerykańskiego pisarza, który specjalizował się w gatunku fantasy. Niestety nie doczekał on serialowej adaptacji swoich dzieł - zmarł w 2007 roku, a pierwszy sezon produkcji bazującej na jego literackim cyklu trafił na Prime Video 14 lat później, w 2021 roku. Był emitowany do 2025 roku i doczekał się łącznie trzech sezonów. Przez wielu książkowe "Koło czasu" jest uznawane za silnego kandydata do miana współczesnego arcydzieła fantasy, portal ScreenRant określa go nawet "prawdopodobnie najlepszym przykładem oryginalnej serii od czasów świetności Tolkiena".

Koło czasu z kolejną adaptacją. Najbardziej interaktywna wersja

Centralną postacią "Koła czasu" jest Moiraine Damodred (Rosamund Pike). Kobieta przybywa do miasteczka Two Rivers, w którym mieszka Smok Odrodzony - człowiek posiadający wyjątkowo potężną moc, pozwalającą albo na uratowanie świata, albo zniszczenie go. Nie znając tożsamości tej osoby, Moiraine, będąca członkinią Aes Sedai, organizacji kobiet o magicznych zdolnościach, wybiera pięć młodych osób i zabiera ich w niebezpieczną podróż.

Od jakiegoś czasu wiemy, że "Koło czasu", wbrew oczekiwaniom fanów, nie doczeka się czwartej odsłony. Amazon nie zmienił w tym zakresie zdania - serial nie doczeka się niespodziewanej kontynuacji. Kilka miesięcy temu na platformie Kickstarter uruchomiono kampanię crowdfundingową dla "War of the Dragon: The Wheel of Time". To pierwsza gra planszowa oparta na dziełach Roberta Jordana, bezpośrednio odnosząca się do "Koła czasu". Oto, co powiedział jej twórca, cytowany przez ScreenRant:

Arcydzieło fantasy Roberta Jordana trafia na Twój stół wraz z pierwszą w historii grą planszową opartą na serii Koło Czasu. War of the Dragon: The Wheel of Time opowiada historię epickiego konfliktu między siłami światła i ciemności, w którym gracze toczą wojnę w krainie magii, starożytnych przepowiedni i potężnych armii gotowych uratować świat… lub go zniszczyć. Gra łączy w sobie budowanie plansz, wybór akcji i mechanikę kontroli nad obszarami, tworząc ekscytującą walkę o podbój i przetrwanie.

Sytuacja ta oznacza, że choć fani tej marki nie spotkają się ponownie z postaciami znanymi z serialu, będą mogli zapoznać się z inną, planszową adaptacją "Koła czasu". Według informacji dostępnych na stronie, dzięki darczyńcom zebrano 1,167 mln dolarów na wsparcie tego projektu. Oznacza to, że mimo zakończenia odcinkowej wersji "Koła", wciąż istnieje zapotrzebowanie na rozwijanie świata przedstawionego. Nie będzie trzeba długo czekać na efekt - gra ma mieć swoją premierę w 2027 roku.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o "Kole czasu" poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...