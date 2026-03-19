Skończcie płakać po najlepszym fantasy Prime Video. Dostanie nowy serial i parę filmów

Fani wciąż nie mogą dojść do siebie po tym jak Prime Video skasowało - według wielu - swoje najlepsze fantasy. "Koło czasu" zakończyło się przedwcześnie niemal rok temu. Po miesiącach płaczu i walki o kontynuację, wreszcie nadeszły dobre wieści. Choć nie takie, jakich miłośnicy produkcji się spodziewali.

Rafał Christ
"Koło czasu" zadebiutowało na Prime Video w 2021 roku. Było to w czasach, kiedy platforma usilnie poszukiwała swojej "Gry o tron". Liczyła, że znajdzie ją pod postacią adaptacji Roberta Jordana. Dlatego zainwestowała w produkcję mnóstwo pieniędzy (to jeden z najdroższych seriali Amazona!). Początkowo wydawało się nawet, że ten wydatek się opłacił. Serial fantasy dostał zamówienie na kolejny sezon. I potem jeszcze jeden. A potem nadeszła smutna wiadomość.

Niedługo po zakończeniu 3. sezonu Amazon ogłosił, że nie zamierza "Koła czasu" kontynuować. Fani oszaleli. Do dzisiaj narzekają na tę decyzję w mediach i twierdzą, że to był błąd. Na dedykowanej stronie SaveWot próbują nawet walczyć o kolejne odsłony ukochanej produkcji. Niestety, Prime Video jest nieugięte. Aczkolwiek - jak się właśnie okazuje - przyjdzie nam powrócić do świata fantasy z prozy Roberta Jordana. Choć w zupełnie innej formie.

Koło czasu - serial fantasy Prime Video dostanie nowe uniwersum

Prawa do adaptacji książek fantasy Roberta Jordana posiada iwot Studios, którego CEO's byli producentami wykonawczymi serialu Prime Video. Wciąż wierzą w moc literackiego uniwersum i zamierzają dalej przenosić je do innych mediów. Jak podaje Variety, właśnie w tym celu połączyło siły z Thomasem Vu (producentem wykonawczym netfliksowego "Arcane") i prowadzoną przez niego wraz z Anthonym Borguezem firmą Initiate Entertainment.

Według wspomnianego portalu iwot Studios i Initiate Entertainment na podstawie "Koła czasu" zamierzają stworzyć nową grę, filmy animowane i serial animowany. Na razie niewiele o tych projektach wiadomo. Pełnym metrażom i produkcji odcinkowej nie przypisano jeszcze dystrybutorów ani platformy streamingowej. Na pewno jednak będą one skierowane do młodej widowni i zaprojektowane tak, aby rozwijać globalny zasięg franczyzy.

Dodatkowo iwot Studios potwierdziło, że wymienione projekty realizowane wraz z Thomasem Vu są "odrębne" i stanowią uzupełnienie dla zapowiedzianych już wcześniej filmów z uniwersum "Koła czasu" - w tym trójwymiarowego "The White Tower" i aktorskiego "Age of Legends" - oraz wysokobudżetowych gier RPG produkowanych w iwot Games Montreal.

Rafał Christ
19.03.2026 20:08
