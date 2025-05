Fani zaciekle walczą o skasowany serial Prime Video

To świeża rana. 3. sezon "Koła czasu" zakończył się na Prime Video jakoś w połowie kwietnia. Zaledwie parę dni temu Amazon przekazał szokującą decyzję, że wyciąga wtyczkę - nie będzie kolejnych odcinków. Fani w szoku, bo przecież pozostają w zawieszeniu. Sama historia urywa się i potrzebuje kontynuacji. Dlatego właśnie zdecydowali się o nią zaciekle walczyć, mając nadzieję, że może jakiś inny nadawca przejmie prawa do produkcji od Amazona i doprowadzi fantastyczną opowieść do właściwego finału.



Walka o nowe odcinki "Koła czasu" toczy się w sieci na specjalnej stronie SaveWot, gdzie znajdziemy nawoływanie do działania. "Zakończcie historię. Zasługuje na opowiedzenie do końca" - czytamy tuż nad przyciskiem do podpisania petycji o uratowanie produkcji. Jej licznik wskazuje, że swój podpis złożyło na niej już prawie 68 tys. fanów.