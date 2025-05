Koło czasu: co się dzieje z 4. sezonem? Dlaczego Amazon podjął szokującą decyzję?

Co ciekawe, platforma brała pod uwagę, że "Koło czasu" może doczekać się finału prędzej niż później, dlatego też finał produkcji został zaprojektowany tak, by w pewien sposób domknąć najważniejsze wątki. Mimo to fani traktują tę decyzję jako cios - Charles Papadopoulos, który wyraził swoją opinię na łamach Screen Rant, stwierdził, że "Koło czasu" zakończyło się cliffangerem, a wiele postaci jeszcze czeka na to, by ich historia została opowiedziana. Jak wiadomo, tak się ostatecznie nie wydarzy.