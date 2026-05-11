Jedno fantasy od Prime Video przebija nawet Koło czasu. Użytkownicy za nim tęsknią

"Carnival Row" zadebiutowało jeszcze w 2019 roku. Widzowie wsiąknęli w ten podszyty fantasy kryminał. Jego koncept brzmi przecież nad wyraz interesująco. Serial Prime Video przenosi nas do świata, w którym seryjny morderca poluje na nadnaturalne istoty. Głównym podejrzanym w sprawie okazuje się prowadzący śledztwo detektyw. Grany przez Orlando Blooma bohater zrobi więc wszystko, aby oczyścić swoje imię. Jak mu idzie? Całkiem nieźle.



"Carnival Row" może i nie cieszyło się poklaskiem krytyków (56 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale mogło się pochwalić wystarczającą oglądalnością, żeby Amazon zamówił kolejny sezon. Dostaliśmy go w 2023 roku. Oglądając go fani nie zdawali sobie jeszcze sprawy, że to pożegnanie z kryminałem fantas. Prime Video zdecydowało się go skasować. Miłośnicy serialu do teraz nie mogą tego przeboleć, bo jak twierdzą niektórzy z nich, produkcja była lepsza nawet od "Koła czasu".

"Koło czasu" doczekało się akurat 3 sezonów. W zeszłym roku Amazon obszedł się z nim niemniej obcesowo niż wcześniej z "Carnival Row". Fani nie mogą się po tym skasowaniu pozbierać. Tak ubolewają nad tym faktem, że wydawało się, że to wręcz najlepsze fantasy dostępne na Prime Video. A tu taka niespodzianka. W mediach społecznościowych część z nich bardziej jednak ceni serial z Orlando Bloomem.

"Carnival Row" zasługiwało na więcej. Jest znacznie lepszy niż "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" i "Koło czasu"



Uważam, że "Carnival Row" pod pwnymi względami jest lepsze od "Koła czasu". Może dlatego, że nie ma książek do porównania i może przez to, że ma niską stawkę, ale co ma zrobić, robi dobrze. Uważam też, że aktorzy sa lepsi, ale może przez to, że już ich dobrze znam



- czytamy na X (dawny Twitter).

"Carnival Row" do teraz nazywa się "niedocenionym arcydziełem". Czy rzeczywiście jest tak dobre, że zasługuje na te określenia? I czy faktycznie przebija "Koło czasu"? To już każdy sam musi ocenić. Może to zrobić bardzo łatwo i stosunkowo szybko. Fantasy z Orlando Bloomem liczy sobie łącznie 18 odcinków. A jeśli rzeczywiście zachwyca, jak sugerują przywołane wpisy, od ekranu się nie oderwiecie.

Rafał Christ 11.05.2026 11:06

