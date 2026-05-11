Jedno fantasy od Prime Video przebija nawet Koło czasu. Użytkownicy za nim tęsknią

Widzowie wciąż nie mogą się pozbierać po tym, jak Prime Video skasowało uwielbiane fantasy. "Koło czasu" zakończyło się przedwcześnie w zeszłym roku. I choć w mediach społecznościowych użytkownicy platformy Amazona ciągle wylewają z tego powodu gorzkie żale, zdarza im się zwracać uwagę, że serwis miał też lepszego przedstawiciela gatunku. Są tacy, którzy wyżej stawiają bowiem "Carnival Row".

Rafał Christ
carnival row fantasy amazon prime video
"Carnival Row" zadebiutowało jeszcze w 2019 roku. Widzowie wsiąknęli w ten podszyty fantasy kryminał. Jego koncept brzmi przecież nad wyraz interesująco. Serial Prime Video przenosi nas do świata, w którym seryjny morderca poluje na nadnaturalne istoty. Głównym podejrzanym w sprawie okazuje się prowadzący śledztwo detektyw. Grany przez Orlando Blooma bohater zrobi więc wszystko, aby oczyścić swoje imię. Jak mu idzie? Całkiem nieźle.

"Carnival Row" może i nie cieszyło się poklaskiem krytyków (56 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale mogło się pochwalić wystarczającą oglądalnością, żeby Amazon zamówił kolejny sezon. Dostaliśmy go w 2023 roku. Oglądając go fani nie zdawali sobie jeszcze sprawy, że to pożegnanie z kryminałem fantas. Prime Video zdecydowało się go skasować. Miłośnicy serialu do teraz nie mogą tego przeboleć, bo jak twierdzą niektórzy z nich, produkcja była lepsza nawet od "Koła czasu".

Carnival Row - fantasy Prime Video lepsze od Koła czasu?

"Koło czasu" doczekało się akurat 3 sezonów. W zeszłym roku Amazon obszedł się z nim niemniej obcesowo niż wcześniej z "Carnival Row". Fani nie mogą się po tym skasowaniu pozbierać. Tak ubolewają nad tym faktem, że wydawało się, że to wręcz najlepsze fantasy dostępne na Prime Video. A tu taka niespodzianka. W mediach społecznościowych część z nich bardziej jednak ceni serial z Orlando Bloomem.

"Carnival Row" zasługiwało na więcej. Jest znacznie lepszy niż "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" i "Koło czasu"

Uważam, że "Carnival Row" pod pwnymi względami jest lepsze od "Koła czasu". Może dlatego, że nie ma książek do porównania i może przez to, że ma niską stawkę, ale co ma zrobić, robi dobrze. Uważam też, że aktorzy sa lepsi, ale może przez to, że już ich dobrze znam

- czytamy na X (dawny Twitter).

"Carnival Row" do teraz nazywa się "niedocenionym arcydziełem". Czy rzeczywiście jest tak dobre, że zasługuje na te określenia? I czy faktycznie przebija "Koło czasu"? To już każdy sam musi ocenić. Może to zrobić bardzo łatwo i stosunkowo szybko. Fantasy z Orlando Bloomem liczy sobie łącznie 18 odcinków. A jeśli rzeczywiście zachwyca, jak sugerują przywołane wpisy, od ekranu się nie oderwiecie.

11.05.2026 11:06
