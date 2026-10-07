Polsat odpowiedział na aferę z pizzą Książula. Podwyżka dla admina

Wprowadzenie na rynek pizzy Książula wywołało niemałą aferę. Fani youtubera wytykają mu hipokryzję, restauracje zrywają naklejkę Muala, a spece od zdrowego odżywiania pastwią się nad mrożonką i jej składem. Podczas gdy internet grzmi, Polsat postanowił odpowiedzieć na pizzową dramę, publikując na swoim kanale na YouTubie kultowy odcinek "Świata według Kiepskich", który można obejrzeć za darmo.

REKLAMA

Polsat odpowiedział na aferę z pizzą Książula. Pokazał odcinek Świata według Kiepskich

W odpowiedzi na pizzową aferę Polsat udostępnił widzom zupełnie za darmo 32. odcinek 1. sezonu "Świata według Kiepskich" o tytule "Okrutna pizza".

W tym epizodzie Waldek (Bartosz Żukowski) podejmuje pracę w pizzerii Mamma Mia, jednak prędko z niej rezygnuje z powodu konfliktów z szefem lokalu. W efekcie Ferdek (Andrzej Grabowski) wraz z Waldkiem, Paździochem (Ryszard Kotys) i Boczkiem (Dariusz Gnatowski) postanawia otworzyć własną pizzerię w mieszkaniu. Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem.

REKLAMA

Widzowie docenili perfekcyjny moment, w jakim został opublikowany wspomniany odcinek, chwaląc stację w komentarzach:

REKLAMA

Admin jak zwykle timing idealny.

Kocham Admina. Zawsze na czasie. Zawsze dba o polskie dziedzictwo kulturowe.

REKLAMA

Wiedzieli, kiedy odcinek o pizzy wrzucić. Brawo Polsat!

Jakże aktualny temat pizzy. Dziękujemy, Adminie!

REKLAMA

Książulo przeżywa obecnie największy kryzys wizerunkowy w związku ze swoją pizzą. Fani youtubera zarzucają mu hipokryzję w związku z wprowadzeniem na rynek mrożonki, ponieważ w jednym z filmów krytykował gotowe pizze z zamrażarki. Głośnym echem odbiła się również cena produktu w wysokości prawie 25 zł. Premiera pizzy Książula niefortunnie zbiegła się również z nagłośnieniem tematu franczyzobiorców Żabki, co jeszcze bardziej wpłynęło na trwającą obecnie aferę.

Obserwuj nas w Google Discover

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...