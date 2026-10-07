Polsat odpowiedział na aferę z pizzą Książula. Podwyżka dla admina
Polsat odpowiedział na aferę związaną z pizzą Książula. Posłużył się jednym z odcinków "Świata według Kiepskich", który został pokazany w idealnym momencie. Widzowie są zgodni - admin konta stacji na YouTubie powinien dostać podwyżkę.
Wprowadzenie na rynek pizzy Książula wywołało niemałą aferę. Fani youtubera wytykają mu hipokryzję, restauracje zrywają naklejkę Muala, a spece od zdrowego odżywiania pastwią się nad mrożonką i jej składem. Podczas gdy internet grzmi, Polsat postanowił odpowiedzieć na pizzową dramę, publikując na swoim kanale na YouTubie kultowy odcinek "Świata według Kiepskich", który można obejrzeć za darmo.
Polsat odpowiedział na aferę z pizzą Książula. Pokazał odcinek Świata według Kiepskich
W odpowiedzi na pizzową aferę Polsat udostępnił widzom zupełnie za darmo 32. odcinek 1. sezonu "Świata według Kiepskich" o tytule "Okrutna pizza".
W tym epizodzie Waldek (Bartosz Żukowski) podejmuje pracę w pizzerii Mamma Mia, jednak prędko z niej rezygnuje z powodu konfliktów z szefem lokalu. W efekcie Ferdek (Andrzej Grabowski) wraz z Waldkiem, Paździochem (Ryszard Kotys) i Boczkiem (Dariusz Gnatowski) postanawia otworzyć własną pizzerię w mieszkaniu. Nie wszystko idzie jednak zgodnie z planem.
Widzowie docenili perfekcyjny moment, w jakim został opublikowany wspomniany odcinek, chwaląc stację w komentarzach:
Admin jak zwykle timing idealny.
Kocham Admina. Zawsze na czasie. Zawsze dba o polskie dziedzictwo kulturowe.
Wiedzieli, kiedy odcinek o pizzy wrzucić. Brawo Polsat!
Jakże aktualny temat pizzy. Dziękujemy, Adminie!
Książulo przeżywa obecnie największy kryzys wizerunkowy w związku ze swoją pizzą. Fani youtubera zarzucają mu hipokryzję w związku z wprowadzeniem na rynek mrożonki, ponieważ w jednym z filmów krytykował gotowe pizze z zamrażarki. Głośnym echem odbiła się również cena produktu w wysokości prawie 25 zł. Premiera pizzy Książula niefortunnie zbiegła się również z nagłośnieniem tematu franczyzobiorców Żabki, co jeszcze bardziej wpłynęło na trwającą obecnie aferę.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.