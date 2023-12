Kim jest Książulo? Skrytykował schabowego Magdy Gessler, testował najpodlejsze kebsy i kosmicznie drogie potrawy

Do zdobycia 1 mln subskrypcji przyczyniły się jednak nie tylko materiały z lokali słynnej restauratorki, ale również testy potraw z jarmarków bożonarodzeniowych w całej Polsce. Książulo wypowiadał się na temat ich smaku i jakości, które nie zawsze były adekwatne do ceny dań. Jego najnowsze filmy zgarniają średnio ponad 1 mln wyświetleń i wygląda na to, że Książulo na ten moment nie zamierza znikać z YouTube'a. I całe szczęście, bo dzięki jego testom tych popularne, dziwne czy najgorzej ocenianych miejsc, widzowie będą omijać trefne lokale szerokim łukiem.