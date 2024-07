Widzowie Książula szukają zepsutego jedzenia na jego filmach. Mówią, że znaleźli pleśń

Bułki przyjeżdżają świeże, ale chwilę po tym są mrożone i odmrażane z rana jak się przychodzi do pracy. Jeśli jednak zabraknie [ich] w trakcie pracy, rozmraża się je w mikrofali, [a] jak zapiekanek już przygotowanych zostanie, bo nie ma ruchu, to wkłada się je do lodówki, [gdzie] czasem potrafią po kilka dni leżeć, jak ktoś za dużo ich zrobi - stąd ta pleśń...

- stwierdziła.