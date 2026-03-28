Policja reaguje na film Książula. To było niebezpieczne

Najnowszy film Książula zelektryzował jego społeczność i zwrócił uwagę Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Chodziło konkretnie o fragment, na którym przypadkowy mężczyzna grozi koledze youtubera nożem, nakłaniając go, by zdjął maskę. Władze wydały oficjalny komunikat, informując, że podejmują już działania w tej sprawie.

Anna Bortniak
Książulo opublikował niedawno materiał o tytule "Groził nam na Jarmarku Wielkanocnym", w którym testował przysmaki na Jarmarku Wielkanocnym w Krakowie. Zanim jednak przystąpił do testu, jego kolegów spotkała nieprzyjemna sytuacja, w której youtuber nie uczestniczył. W pewnym momencie mężczyzna, którego twarzy nie pokazano na filmie, zaczął nakłaniać Bobby'ego, aby ten zdjął maskę. Rozmowa prędko zaczęła stawać się coraz bardziej agresywna, ponieważ kolega Książula wciąż mu odmawiał. W efekcie wściekły mężczyzna wyciągnął z kieszeni kurtki nóż.

W tym momencie ekipa filmowa zaczęła się wycofywać, ponieważ zrobiło się niebezpiecznie. Niedługo później do akcji wkroczyła przypadkowa kobieta, która zaczęła odpierać ataki agresywnego przechodnia. Ostatecznie Książulo wraz z kolegami oddalił się z miejsca zdarzenia, jednak przez cały materiał czuć było napiętą atmosferę spowodowaną tą stresującą i niebezpieczną sytuacją.

Policja zareagowała na film Książula z nożownikiem. Podjęto działania

Niedługo po publikacji materiału do sieci zaczęły spływać komentarze krytykujące Książula. Widzowie zarzucali mu, że powinien był niezwłocznie po zdarzeniu zgłosić sprawę na policję, aby mieć pewność, że nożownik nie przekuje swojej agresji w kogoś innego. Youtuber odpowiedział na głosy krytyki w komentarzu, pisząc:

Widząc poruszenie w komentarzach, chcę poinformować Was, że sprawą zajmuje się policja.

I rzeczywiście - kilka godzin po opublikowaniu przez Książula komentarza, na profilu Komendy Miejskiej pojawił się komunikat, w którym czytamy:

W związku z nagraniem z ul. Grodzkiej, opublikowanym przez jednego z influencerów, policjanci nie odnotowali do tej pory oficjalnego zgłoszenia, od osoby, bądź osób, które miałyby zostać pokrzywdzone. Funkcjonariusze będą nawiązywać kontakt z autorem filmu, celem wyjaśnienia wszelkich okoliczności nagranego zdarzenia, oraz celem podjęcia dalszych działań w tej sprawie.

Na finał tej sprawy trzeba będzie poczekać. W związku jednak z tym, że wizerunek mężczyzny znalazł się na nagraniu (choć opublikowano go w zablurowanej formie), policja będzie mogła z łatwością zidentyfikować przechodnia, który w biały dzień na zatłoczonym rynku w Krakowie beztrosko spacerował z nożem w kieszeni.

Anna Bortniak
28.03.2026 11:23
