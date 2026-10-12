Książulo wrócił po aferze z pizzą. Coś jest nie tak
Książulo wrócił po pizzowej aferze z nowym filmem i wyraźnie widać, że w jego podejściu coś się zmieniło. Widzowie również nie przeszli nad rysą na wizerunku swojego ulubionego twórcy do porządku dziennego, dając temu upust w komentarzach.
Książulo wprowadził na rynek swoją mrożoną pizzę, która jest dostępna we wszystkich Żabkach w Polsce. Spotkało się z to z krytyką jego widzów, a w konsekwencji również utratą subskrybentów. Internautów ubódł przede wszystkim fakt, że stworzenie produktu wyglądało jak współpraca z siecią sklepów, choć Książulo zarzekał się, że takie kolaboracje kłócą się z jego działalnością. Konsumenci zwracali uwagę na skład pizzy, jej cenę oraz oznaczenie Muala, które znalazło się na opakowaniu. Choć Książulo zapewne spodziewał się zupełnie innej reakcji, to po wprowadzeniu swojej pizzy musiał zmierzyć się z pierwszym większym kryzysem wizerunkowym w swojej karierze.
Książulo wrócił po aferze z pizzą z nowym filmem. Widzowie czują, że coś jest nie tak
Tydzień po opublikowaniu filmu, w którym twórca opowiedział, jak powstawał jego produkt, pojawił się nowy materiał. Książulo wrócił do internetu, jak gdyby nigdy nic, chcąc kontynuować swoją działalność. Tym razem wybrał się do nowo otwartej burgerowni influencera kulinarnego Adiego Foxxa - Messy Jesse w Warszawie - gdzie przyrządzane są smash burgery. Kanapki tak posmakowały Książulowi, że postanowił nagrodzić lokal naklejką Muala.
Już na samym początku Książulo nawiązał do wprowadzania przez influencerów różnych produktów. Wspomniał również, że z jego kanału odeszło prawie 20 tys. osób i nie zamierza zamiatać sprawy pod dywan. Później, już podczas testu, kilkukrotnie żartobliwie nawiązał do afery, mówiąc na przykład, że burger jest taki pyszny, że trzeba go zamrozić, zapakować w kartony i wprowadzić do wszystkich sklepów w Polsce. Takie wtrącenia w innym przypadku widzowie z pewnością by docenili. W obecnej sytuacji mają one dziwny wydźwięk, jakby Książulo jeszcze nie do końca oswoił się z tą sytuacją i nie do końca wiedział, jak z niej wybrnąć.
Komentarze mówią zresztą same za siebie:
29 za burgera? Bez sensu, za 4 złote taniej można mieć zajebistą pizzę.
Czy burgera można podgrzewać w super żabkowych specjalnych piecach?
Czuć że Szymon sam nie wie jak się teraz zachowywać przy ludziach XD
Klimat taki, kiedy nakryłeś/aś partnera na zdradzie, ale trzeba jeszcze iść na wspólną rodzinną imprezę. Dobra mina do złej gry, ale każdy wokół widzi, że coś jest nie tak.
Rzeczywiście, Książulo wydaje się być na tym filmie trochę nieswój, mimo że wciąż stara się być ze swoimi widzami szczery i nie ukrywać, że afera z mrożoną pizzą wcale się nie wydarzyła. Można też przypuszczać, że jest to chwilowy kryzys, biorąc pod uwagę, jak ogromną i zaangażowaną społeczność udało mu się przez te lata zebrać. Internet w końcu zapomni, a Książulo będzie mógł cieszyć się zyskiem, który przyniosła mu krytykowana mrożonka. Poinformował zresztą, że produkty w ekspresowym tempie zniknęły z zamrażarek i
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.