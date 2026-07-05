Lady Gaga w Polsacie. Czy Dom Gucci jest zgodny z prawdziwą historią?

„Dom Gucci” to film o Patrizii Reggiani (Lady Gaga), która wżeniła się do rodziny Gucci. Wyszła za mąż za Maurizia Gucciego, dziedzica modowego przedsiębiorstwa, które przez lata wyznaczało trendy i kreowało gusta. Film przeprowadza widzów przez lata funkcjonowania imperium, skupiając się nawet nie tyle na głównej bohaterce, co na mechanizmach, jakie rządziły wtedy rynkiem. Historia kończy się w 1995 roku, gdy Maurizio zostaje zamordowany.

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Dom Gucci dzisiaj w telewizji

„Dom Gucci” w reżyserii Ridleya Scotta zostanie wyemitowany dzisiaj o godzinie 20:00, a zakończy się o 23:20. Całkowity czas trwania filmu to 157 minut.

Na ekranie obok Lady Gagi zobaczycie również Adama Drivera, Jareda Leto, Jeremy’ego Ironsa, Ala Pacino i Salmę Hayek. Nad zdjęciami do filmu pracował Dariusz Wolski, polski operator. Scenariusz napisano na podstawie powieści Sary Gay Forden. „Dom Gucci”. Film był nominowany do licznych nagród, w tym do Oscarów za Najlepszą charakteryzację i fryzury.

Dom Gucci – czy film oparty jest na faktach?

Film inspirowany jest prawdziwą historią, ale zawiera liczne zmiany, uproszczenia i elementy fikcyjne. Z grubsza machlojki finansowe i zdrady między członkami rodziny mające na celu przejęcie imperium są zgodne z prawdą. Podobnie zgodne z prawdą jest zlecenie zabójstwa. Patrizię skazano za morderstwo z premedytacją na 29 lat, choć odsiedziała ostatecznie 18.



Ojciec Maurizia, Rodolfo, faktycznie nie akceptował Patrizii, uważając rodzinę jej ojca za drobny biznes, prawdopodobnie powiązany z mafią, a ostatecznie wydziedziczył syna za ten związek. W 1982 roku w sali zarządu Gucciego doszło do fizycznej szarpaniny – Paolo przyniósł na spotkanie dyktafon, co wywołało gwałtowną kłótnię. Aldo dostał wyrok roku i jednego dnia więzienia za oszustwa podatkowe.



Zmiany dotyczyły między innymi uproszczenia drzewa genealogicznego rodziny. W rzeczywistości Guccio Gucci miał trzech synów, a nie dwóch jak sugeruje film. Maurizio i Patrizia mieli dwie córki – Alessandrę i Allegrę – a film pokazuje tylko jedną.



Jedną z najważniejszych zmian jest scena w barze. W filmie Patrizia bierze Maurizia za barmana przy przypadkowym spotkaniu, ale w rzeczywistości dokładnie wiedziała, kim jest.

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.