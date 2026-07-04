REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

5 filmów podobnych do Stamtąd. Nie czekaj 5 lat na rozwiązanie zagadki

Co obejrzeć po finale 4. sezonu serialu „Stamtąd”? Mam 5 filmowych propozycji.

Konrad Chwast
Dodaj do ulubionych w Google
stamtad podobne filmy horrory
REKLAMA

4. sezon „Stamtąd” za nami. Widzowie, którzy dotrwali do końca wiedzą, że finał pozostawił nas z kolejnym zestawem pytań, które na razie nie otrzymają satysfakcjonującej odpowiedzi. I tak, będziemy musieli czekać aż rok. Dla tych stęsknionych, którzy nie mogą się doczekać, przygotowałem 5 filmów, które do pewnego stopnia przypominają serial od MGM+. Punktem wspólnym każdego z nich jest tajemnica, horrorowi nastrój i oczywiście potwory. Nawet jeśli obecność tych ostatnich będzie przewrotna. 

REKLAMA

5 filmów podobnych do Stamtąd

REKLAMA

Mgła

Film „Mgła” z 2007 roku to adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Zaczyna się od tytułowej mgły. Gdy ogarnia niewielkie miasteczko, zaczynają wychodzić z niej potwory. Bardzo groźne potwory. Bohaterowie uciekają do supermarketu, gdzie starają się odeprzeć zło, a przy okazji nie pozbijać się nawzajem. Jest więc i wątek socjologiczny, i ten mocno horrorowy. Uwaga, zakończenie zostało zmienione względem opowiadania i sam King uznał, że filmowcy podjęli lepszą decyzję niż on.

Czytaj także: To koniec serialu Stamtąd. Kiedy zobaczymy 5. sezon?

SPRAWDŹ OFERTĘ
Prime Video
Prime Video
Prime Video
REKLAMA

Rytuał

Choć temu filmowi sporo brakuje do ideału, to nie można mu odmówić klimatu. Wyruszamy razem z czwórką przyjaciół na wyprawę górską do Szwecji. Mężczyźni chcą uhonorować śmierć jednego ze swoich kolegów. Szybko jednak tracą kontrolę nad wyprawą. Ich brak doświadczenia kończy się wieloma nieprzyjemnościami, a jedną z nich jest skręcona kostka, inną… cóż, spotkanie z czymś bardzo złym, pradawnym i niebezpiecznym.

REKLAMA
SPRAWDŹ OFERTĘ
Netflix
Netflix
Netflix
REKLAMA

Osada

To klasyczny już horror M. Night Shyamalana. Opowiada on o małej i otoczonej przez gęsty las osadzie. Mieszkańcy żyją w nabożnym strachu przed tym, co się czai między drzewami i ustalili między sobą, że nigdy nie będą do niego wchodzić. Niestety, niesforny Lucius (fenomenalny Joaquin Phoenix) za nic ma zakaz i wchodzi do lasu. Szybko okazuje się, że czające się w lesie bestie zostawiają na drzwiach dziwne znaki i przypuszczają atak na mieszkańców. Uwaga, film zawiera zaskakujący zwrot akcji.

Czytaj także: Co nas czeka w 5. sezonie Stamtąd? Sprawdzamy przecieki

REKLAMA
SPRAWDŹ OFERTĘ
Disney+
Disney+
Disney+
REKLAMA

Dom w głębi lasu

To również klasyk i to taki, który budzi kontrowersje (w zasadzie do dzisiaj). Historia opowiada grupie studentów, która rusza na weekend do domku w lesie. Mają się dobrze bawić i rzeczywiście, na początku wygląda na to, że zapamiętają ten wyjazd do końca życia. I tak rzeczywiście będzie, ale z zupełnie innego powodu, niż zakładali. Wszystko zaczyna się komplikować, gdy odnajdują coś, czego nie powinni odnaleźć. Zwrot akcji was zaskoczy i albo go pokochacie, albo znienawidzicie.

REKLAMA
SPRAWDŹ OFERTĘ
Prime Video
Prime Video
Prime Video
REKLAMA

 Endless

Film z 2017 roku opowiada o dwóch braciach, którzy w dzieciństwie należeli do sekty. Po latach decydują się wrócić tam i skonfrontować z mroczną przeszłością. Zaczyna się od dziwnego nagrania, które otrzymują od dawnej przyjaciółki. Na miejscu okazuje się, iż ich powrót nie będzie tak prosty, jak się wydaje. Choć w głębi duszy nie wierzyli w wierzenia sekciarzy, to na miejscu okazuje się, iż może nie były one aż tak niedorzeczne, jak sądzili.

REKLAMA

Czytaj więcej na temat serialu "Stamtąd":

REKLAMA
Konrad Chwast
Redaktor

Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.

Tagi:
Co obejrzeć?HorroryStamtąd
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA