5 filmów podobnych do Stamtąd. Nie czekaj 5 lat na rozwiązanie zagadki
Co obejrzeć po finale 4. sezonu serialu „Stamtąd”? Mam 5 filmowych propozycji.
4. sezon „Stamtąd” za nami. Widzowie, którzy dotrwali do końca wiedzą, że finał pozostawił nas z kolejnym zestawem pytań, które na razie nie otrzymają satysfakcjonującej odpowiedzi. I tak, będziemy musieli czekać aż rok. Dla tych stęsknionych, którzy nie mogą się doczekać, przygotowałem 5 filmów, które do pewnego stopnia przypominają serial od MGM+. Punktem wspólnym każdego z nich jest tajemnica, horrorowi nastrój i oczywiście potwory. Nawet jeśli obecność tych ostatnich będzie przewrotna.
5 filmów podobnych do Stamtąd
Mgła
Film „Mgła” z 2007 roku to adaptacja opowiadania Stephena Kinga. Zaczyna się od tytułowej mgły. Gdy ogarnia niewielkie miasteczko, zaczynają wychodzić z niej potwory. Bardzo groźne potwory. Bohaterowie uciekają do supermarketu, gdzie starają się odeprzeć zło, a przy okazji nie pozbijać się nawzajem. Jest więc i wątek socjologiczny, i ten mocno horrorowy. Uwaga, zakończenie zostało zmienione względem opowiadania i sam King uznał, że filmowcy podjęli lepszą decyzję niż on.
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Rytuał
Choć temu filmowi sporo brakuje do ideału, to nie można mu odmówić klimatu. Wyruszamy razem z czwórką przyjaciół na wyprawę górską do Szwecji. Mężczyźni chcą uhonorować śmierć jednego ze swoich kolegów. Szybko jednak tracą kontrolę nad wyprawą. Ich brak doświadczenia kończy się wieloma nieprzyjemnościami, a jedną z nich jest skręcona kostka, inną… cóż, spotkanie z czymś bardzo złym, pradawnym i niebezpiecznym.
Osada
To klasyczny już horror M. Night Shyamalana. Opowiada on o małej i otoczonej przez gęsty las osadzie. Mieszkańcy żyją w nabożnym strachu przed tym, co się czai między drzewami i ustalili między sobą, że nigdy nie będą do niego wchodzić. Niestety, niesforny Lucius (fenomenalny Joaquin Phoenix) za nic ma zakaz i wchodzi do lasu. Szybko okazuje się, że czające się w lesie bestie zostawiają na drzwiach dziwne znaki i przypuszczają atak na mieszkańców. Uwaga, film zawiera zaskakujący zwrot akcji.
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Dom w głębi lasu
To również klasyk i to taki, który budzi kontrowersje (w zasadzie do dzisiaj). Historia opowiada grupie studentów, która rusza na weekend do domku w lesie. Mają się dobrze bawić i rzeczywiście, na początku wygląda na to, że zapamiętają ten wyjazd do końca życia. I tak rzeczywiście będzie, ale z zupełnie innego powodu, niż zakładali. Wszystko zaczyna się komplikować, gdy odnajdują coś, czego nie powinni odnaleźć. Zwrot akcji was zaskoczy i albo go pokochacie, albo znienawidzicie.
Endless
Film z 2017 roku opowiada o dwóch braciach, którzy w dzieciństwie należeli do sekty. Po latach decydują się wrócić tam i skonfrontować z mroczną przeszłością. Zaczyna się od dziwnego nagrania, które otrzymują od dawnej przyjaciółki. Na miejscu okazuje się, iż ich powrót nie będzie tak prosty, jak się wydaje. Choć w głębi duszy nie wierzyli w wierzenia sekciarzy, to na miejscu okazuje się, iż może nie były one aż tak niedorzeczne, jak sądzili.
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.