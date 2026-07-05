TOP 13 filmów 2026 roku. Najlepsi z najlepszych

Choć przed nami jeszcze wiele rewelacyjnie zapowiadających się dzieł sztuki filmowej, okres od stycznia do czerwca był już i tak łaskawy w "dowożeniu" kina przez wielkie K. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu bliżej. Oto zestawienie najlepszych filmów, które miały swoje polskie premiery w 2026 roku.

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Najlepsze filmy 2026 roku. TOP 13 tytułów

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13. Kopnęłabym Cię, gdybym mogła

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 113 minut

Reżyser: Mary Bronstein

Obsada: Rose Byrne, A$AP Rocky, Conan O'Brien, Danielle Macdonald

Linda (Byrne) to kobieta uwięziona między terapiami, w których jest na obu fotelach. Na codzień pracuje jako terapeutka, a na kozetce w jej pokoju siadają najróżniejsi: od zauroczonego nią młodego chłopaka, przez irytującą "zetkę", na mocarnie przewrażliwionej świeżo upieczonej matce kończąc. Jej własny terapeuta (O'Brien) nie wykazuje szczególnej inicjatywy, ona sama na co dzień zmaga się z tym, by jak najlepiej spełniać matczyne powinności przy wymagającej opieki córce, której choroba zmusza dziewczynkę do przyjmowania pokarmu przez tubę.

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12. Głos Hind Rajab

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 90 minut

Reżyser: Kaouther Ben Hania

Obsada: Saja Kilani, Clara Khoury, Motaz Malhees, Amer Hlehel

Jeden z najbardziej wstrząsających tytułów tego roku, będący fabularyzowanym dokumentem, poświęconym prawdziwym, tragicznym wydarzeniom. Akcja filmu rozgrywa się w całości w siedzibie Czerwonego Półksiężyca. Dzień wypełniają kolejne zgłoszenia, potrzeby ludzi, którzy potrzebują pomocy medycznej w związku z izraelską inwazją na Strefę Gazy. Rana (Kilani) właśnie zbiera się do domu, połączenie prowadzone przez Omara (Malhees) zostało zerwane przez śmierć jednej z rozmówczyń, Mahdi (Hlehel) zawiaduje organizacją transportu karetek w miejsca, gdzie czekają cywil, a psycholożka Nisreen (Khoury) czeka w gabinecie, gdyby ktoś z pracowników potrzebował rozmowy. Wkrótce rozpoczyna się prawdopodobnie najbardziej wymagające połączenie telefoniczne w ich życiu - na linii jest bowiem Hind Rajab - 6-letnia dziewczynka, uwięziona w ostrzelanym przez izraelskie wojsko samochodzie.

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11. Pillion

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 109 minut

Reżyser: Harry Lighton

Obsada: Alexander Skarsgård, Harry Melling, Douglas Hodge, Lesley Sharp

Colin (Melling) to zwyczajny, wciąż mieszkający z rodzicami, młody chłopak, który prowadzi raczej spokojne życie. Jest wyoutowanym i akceptowanym przez rodziców gejem, za dnia częstuje speców od nieprzepisowego parkowania mandatami, wieczorami zaś wraz z grupą śpiewa w lokalnym pubie. Równocześnie doskwiera mu uczuciowa samotność. To ma szansę się zmienić, gdy poznaje Raya (Skarsgård), charyzmatycznego i przystojnego członka klubu motocyklistów. Mężczyźni nawiązują opartą na dominacji i uległości relację, w trakcie której Colin stopniowo odkrywa swoje uczucia i granice.

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10. Hamnet

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 126 minut

Reżyser: Chloé Zhao

Obsada: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson, Joe Alwyn, Noah Jupe, Jacobi Jupe

Agnes (Buckley) jest najstarszą córką w rodzinie, młodą kobietą, która przez swoje bliskie związki z naturą jest uznawana za wiedźmę. W takim przeświadczeniu żyje chociażby rodzina Szekspirów. Noszący to nazwisko najstarszy syn, William (Mescal) spłaca długi okrutnie traktującego go ojca, pracując jako nauczyciel łaciny. Wkrótce drogi obojga się przecinają, czego efektem jest płomienne uczucie, ciąża i ślub. Okoliczności zawodowe i pragnienie samorealizacji wymuszają na mężczyźnie podróże do Londynu, a tym samym rozłąkę z rodziną. Osamotniona Agnes zmaga się z jej trudami oraz tragediami.

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9. Dobry chłopiec

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: Jan Komasa

Obsada: Anson Boon, Stephen Graham, Andrea Riseborough

Kolejna hollywoodzka eskapada Jana Komasy, ale tym razem wyśmienita. Tommy (Boon) jest chodzącą definicją patusa, którego nie chce się spotkać na ulicy, zwłaszcza wieczorem. Wraz ze swoim "gangiem" regularnie odwiedza kluby, upija się, ćpa i terroryzuje ludzi wokół. W końcu chłopak, zupełnie zdezorientowany, budzi się w piwnicy, przywiązany łańcuchem, pozbawiony wolności. Odpowiedzialni za ten stan są Chris (Graham) i Kathryn (Riseborough), mieszkająca w domu za miastem para, która stawia sobie za cel zresocjalizować Tommy'ego i pokazać mu, że jego życie może wyglądać inaczej.

8. Wartość sentymentalna

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 135 minut

Reżyser: Joachim Trier

Obsada: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning

Jeden z tych filmów, które brały udział w zeszłym oscarowym sezonie, ale polska publika zobaczyła go w 2026 roku. Nora Borg (Reinsve) jest zdolną i wyrabiającą swoją renomę aktorką. Choć ma na koncie udział w serialu, jej artystycznym domem jest teatr. To właśnie tam, gdy ze stresu nieomal ucieka z premiery spektaklu, poznajemy ją po raz pierwszy. Jest życiowo i świadomie samotna, a choć na horyzoncie widnieje szansa zmiany, i tak kończy się jej izolacją. W porównaniu do ułożonej i posiadającej własną rodzinę siostry Agnes (Lilleaas), Norze jest na co dzień trudno. Sytuacja komplikuje się, gdy w ich życiu, po wielu latach, pojawia się Gustav (Skarsgård) - ojciec, który je porzucił, gdy były małe.

7. Obsesja

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 109 minut

Reżyser: Curry Barker

Obsada: Inde Navarette, Michael Johnston, Cooper Tomlinson

Horror, który rozjechał wszystkie przewidywania w box office, stając się objawieniem na niesłychaną skalę. Bear (Johnston) to wycofany chłopak, który od dawna kocha Nikki (Navarette) i próbuje znaleźć w sobie odwagę, by jej to wyznać. Po nieudanym i niezręcznym podejściu, zrezygnowany decyduje się użyć wierzbowej różdżki, której instrukcja na opakowaniu głosi: "wypowiedz życzenie, złam ją w pół, a to, czego chcesz, się spełni". Bear życzy sobie by Nikki go kochała, co okazuje się wyjątkowo kosztowną prośbą do losu.

6. Drama

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 100 minut

Reżyser: Kristoffer Borgli

Obsada: Zendaya, Robert Pattinson, Mamoudou Athie, Alana Haim

Kolejna dobra współpraca Borgliego z A24. Emma (Zendaya) i Charlie (Pattinson) wkrótce wezmą ślub i zostaną małżeństwem. Znają się od około dwóch lat, poznali się w uroczo niezręcznych okolicznościach, a obecnie ich głowy wypełniają przede wszystkim formalności związane z weselem. Na spotkaniu z przyjaciółmi Mike'em (Athie) i Rachel (Haim) w ramach rozluźnienia nastroju wszyscy decydują się na podzielenie się z resztą największym odpałem, jaki mają na swoich kontach. Gdy przychodzi kolej na Emmę, jej wyznanie staje się przyczyną napięć, paranoi i wątpliwości. Im mniej wiecie o tym filmie przed jego obejrzeniem, tym lepiej.

5. Czy mnie słychać?

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 124 minuty

Reżyser: Bradley Cooper

Obsada: Will Arnett, Bradley Cooper, Laura Dern

Najlepszy jak dotychczas film, który wyszedł spod reżyserskiej ręki Bradleya Coopera. Alex Novak (Arnett) to mężczyzna, który właśnie rozstaje się z żoną Tess (Dern). Pomiędzy nimi od dawna coś się wypala, oboje gasną w oczach własnych oraz cudzych. Alex, niemogący poradzić sobie z nową rzeczywistością, spontanicznie (i wzmocniony ciastkiem z marihuaną) decyduje się wziąć udział w amatorskim stand-upie w jednym z pobliskich pubów. To stanie się nie tylko początkiem swego rodzaju kariery, ale również drogi do przepracowania własnych problemów i słabości.

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4. Władcy Wszechświata

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 132 minuty

Reżyser: Travis Knight

Obsada: Nicholas Galitzine, Camila Mendes, Jared Leto, Idris Elba

He-Man powrócił na wielki ekran i zrobił to z fantastyczną jakością, jednak bez sukcesów finansowych. Adam (znakomity Galitizine) jako dziecko nosił szczególny status - był bowiem synem królewskiej pary rządzącej Eternią. Jego świat został zaatakowany przez okrutnego, żądnego władzy i zniszczenia, Szkieletora (Jared Leto). Aby dziedzictwo przetrwało, Adam zostaje wysłany na Ziemię, a wraz z nim potężną broń - Miecz Mocy. Niestety, ten przepada, a książę, pod nową tożsamością, stara się żyć normalnie, wciąż jednak rozpamiętując przeszłość. Z czasem wraca do domu, by stawić czoło swojemu przeznaczeniu.

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3. Projekt Hail Mary

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 156 minut

Reżyser: Phil Lord, Christopher Miller

Obsada: Ryan Gosling, Sandra Hüller, James Ortiz, Ken Leung

Ryland Grace (Ryan Gosling) to jeden z najlepszych naukowców, którego los skierował do nauki w szkole. Tam odnajduje go Eva Stratt (Hüller), głównodowodząca tajemniczego projektu o nazwie zawartej w tytule filmu. Jak się z czasem okaże, Słońce z niewyjaśnionych przyczyn umiera, co w oczywisty sposób oznacza nadchodzącą zagładę. Jakiś czas później zastajemy głównego bohatera, który budzi się w kosmosie. Im bardziej wraca mu pamięć, tym bardziej uświadamia sobie nie tylko wagę misji, której jest częścią, ale także własną samotność. Wkrótce jego drogi przecinają się z tajemniczym kosmitą, którego Grace nazywa Rockym. Obaj łączą siły, by uratować swoje światy.

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2. 28 lat później: Świątynia kości

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 109 minut

Reżyser: Nia DaCosta

Obsada: Alfie Williams, Jack O'Connell, Ralph Fiennes, Erin Kellyman, Chi Lewis-Parry

Były obawy, czy Nia DaCosta udźwignie odpowiedzialność, ale nie tylko to zrobiła. Stworzyła fenomenalne kino. Spike (Williams), którego poznaliśmy w poprzednim filmie, stał się częścią brutalnej, kilkuosobowej sekty, której przewodzi charyzmatyczny Sir Lord Jimmy Crystal (O'Connell). Trzyma się z nimi bardziej ze strachu oraz braku wyboru niż z chęci, jednak udaje mu się być w miarę blisko z jedną z członkiń bandy, Jimmy Ink (Kellyman). W tym samym czasie doktor Kelson (wybitny Fiennes) niezmiennie opiekuje się Świątynią Kości, a jego codzienność wypełniają spotkania z Samsonem (Lewis-Parry). Pomiędzy lekarzem a wspomnianym Alfą nawiązuje się nić porozumienia, która okaże się kluczowa dla badań doktora.

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1. Wielki Marty

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 149 minut

Reżyser: Josh Safdie

Obsada: Timothée Chalamet, Odessa A'zion, Gwyneth Paltrow, Tyler the Creator, Kevin O'Leary

Choć konkurencja do miana lidera filmów wypuszczonych w pierwszej połowie 2026 roku była spora, film Safdiego musiał stanąć na czele. Marty Mauser (Chalamet) na co dzień pracuje jako sprzedawca butów. Prowadzi jednak drugie, zdecydowanie ważniejsze dla niego życie - wymiata w tenisa stołowego i reprezentuje swój kraj w zawodach. Jest bardzo bliski dotarcia na szczyt - bierze udział w mistrzostwach świata w ping-ponga. W finale, piekielnie ambitny Marty przegrywa jednak z rywalem z Japonii, Koto Endo. Rozgoryczony i wściekły nie poddaje się, postanawiając zawierać "pakty z diabłami", dzięki którym wróci na szczyt i odbierze to, co mu należne.

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Adam Kudyba Redaktor W serwisie zajmuje się przede wszystkim recenzjami filmowymi i informacjami ze świata kina. Student dziennikarstwa i politologii. Miłośnik kina grozy, który na maratony horrorów chodzi rzadziej, niż chciałby. Wielbiciel musicali, z których piosenki wypełniają większość playlisty na Spotify. Wcześniej publikował w Ostatniej Tawernie oraz Movies Room.