We wrześniu dostaniemy nie dwie a trzy Lalki. Na tę czekam najbardziej
Wiedzieliśmy, że we wrześniu dostaniemy starcie "Lalek". Trudno było jednak przewidzieć, że weźmie w nim udział tyle tytułów. Do gry zupełnie niespodziewanie weszła właśnie jeszcze jednak produkcja. I ona jest tą najbardziej oryginalną.
Już 16 września na Netfliksie zadebiutuje serial na podstawie powieści Bolesława Prusa. W "Lalce" od streamingowego giganta zobaczymy m.in. Tomasza Schuchardta i Sandrę Drzymalską. Stojący za kamerą Paweł Maślona (reżyser "Kosa") z pewnością zadbał, aby gwiazdy polskiego kina dostarczyły nam jak najwięcej emocji. A kiedy zobaczymy, jak im poszło, będziemy mogli porównać produkcję z zupełnie inną wersją tej samej opowieści. Tym razem podaną na wielkim ekranie.
Filmowa "Lalka" też zapowiada się dobrze. W końcu nie tylko zobaczymy w niej Marcina Dorocińskiego i Kamilę Urzędowską, ale też Marka Kondrata, który zawiesił emeryturę, żeby pojawić się na ekrani e. To wielkie wydarzenie. Szykuje się hit. O ile masowo nie pomylimy filmu.
Lalka - film kinowy, serial Netfliksa i co jeszcze?
Pełnometrażowa adaptacja powieści Bolesława Prusa trafi do kin 30 września. Tego samego dnia na wielkie ekrany wejdzie też zupełnie inna "Lalka". Taka, co akurat z lekturą szkolną ma wspólny jedynie polski tytuł. Bo oryginalny brzmi "Dolly". Mówimy bowiem o produkcji amerykańskiej.
W "Lalce" od Roda Blackhursta nie ma Stanisława Wokulskiego, nie ma Izabeli Łęckiej. Jest za to dużo przemocy. Dostajemy przecież horror. Opowiada on historię młodej kobiety, która beztrosko spaceruje sobie w górach. Aż w końcu zostaje porwana przez tajemniczą osobę noszącą maskę porcelanowej lalki. W ten sposób główna bohaterka zostaje wciągnięta w grę - Dolly chce, żeby była jej dzieckiem. Pragnie ją wychować jak swoje.
Co prawda zagraniczni krytycy nie widzą w "Lalce" horroru odkrywczego, ale uważają ją za całkiem solidne kino grozy (60 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes). Doceniają chaotyczną energię produkcji i zamiłowanie do ekstremizmów. Bo gore w niej nie brakuje. Tym samym dla fanów gatunku zapowiada się na całkiem smaczny kąsek. I ogromne zaskoczenie dla wszystkich klas, które wraz z nauczycielami wybiorą się do kina na adaptację lektury szkolnej, a przez pomyłkę trafią na "Dolly".
Więcej o "Lalkach" poczytasz na Spider's Web:
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.