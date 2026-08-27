We wrześniu dostaniemy nie dwie a trzy Lalki. Na tę czekam najbardziej

Już 16 września na Netfliksie zadebiutuje serial na podstawie powieści Bolesława Prusa. W "Lalce" od streamingowego giganta zobaczymy m.in. Tomasza Schuchardta i Sandrę Drzymalską. Stojący za kamerą Paweł Maślona (reżyser "Kosa") z pewnością zadbał, aby gwiazdy polskiego kina dostarczyły nam jak najwięcej emocji. A kiedy zobaczymy, jak im poszło, będziemy mogli porównać produkcję z zupełnie inną wersją tej samej opowieści. Tym razem podaną na wielkim ekranie.



Filmowa "Lalka" też zapowiada się dobrze. W końcu nie tylko zobaczymy w niej Marcina Dorocińskiego i Kamilę Urzędowską, ale też Marka Kondrata, który zawiesił emeryturę, żeby pojawić się na ekrani e. To wielkie wydarzenie. Szykuje się hit. O ile masowo nie pomylimy filmu.

Lalka - film kinowy, serial Netfliksa i co jeszcze?

Pełnometrażowa adaptacja powieści Bolesława Prusa trafi do kin 30 września. Tego samego dnia na wielkie ekrany wejdzie też zupełnie inna "Lalka". Taka, co akurat z lekturą szkolną ma wspólny jedynie polski tytuł. Bo oryginalny brzmi "Dolly". Mówimy bowiem o produkcji amerykańskiej.

W "Lalce" od Roda Blackhursta nie ma Stanisława Wokulskiego, nie ma Izabeli Łęckiej. Jest za to dużo przemocy. Dostajemy przecież horror. Opowiada on historię młodej kobiety, która beztrosko spaceruje sobie w górach. Aż w końcu zostaje porwana przez tajemniczą osobę noszącą maskę porcelanowej lalki. W ten sposób główna bohaterka zostaje wciągnięta w grę - Dolly chce, żeby była jej dzieckiem. Pragnie ją wychować jak swoje.

Co prawda zagraniczni krytycy nie widzą w "Lalce" horroru odkrywczego, ale uważają ją za całkiem solidne kino grozy (60 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes). Doceniają chaotyczną energię produkcji i zamiłowanie do ekstremizmów. Bo gore w niej nie brakuje. Tym samym dla fanów gatunku zapowiada się na całkiem smaczny kąsek. I ogromne zaskoczenie dla wszystkich klas, które wraz z nauczycielami wybiorą się do kina na adaptację lektury szkolnej, a przez pomyłkę trafią na "Dolly".

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