W Lalce Netfliksa będzie mistrz drugiego planu. To Piotr Adamczyk
Nikogo nie trzeba przekonywać już do prawdziwości teorii, że Piotr Adamczyk to jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych aktorów polskiego kina z tego stulecia. Choć jego nazwisko stało się towarem eksportowym, on wciąż kręci sporo różnych projektów w Polsce. Teraz został częścią obsady nadchodzącej serialowej adaptacji "Lalki". Choć nie będzie bohaterem pierwszego planu, wygląda na to, że i tak dostał miejsce, by wykazać się swoim doskonałym warsztatem.
Piotr Adamczyk ma na koncie sporo pamiętanych ról zarówno w filmach, jak i serialach. W naszym kraju wciąż wspomina się jego rolę w "papieskiej dylogii", w której wcielił się w Karola Wojtyłę/Jana Pawła II. Wystąpił też w kultowej serii "Listy do M.", wojennym "Dywizjonie 303", romantycznym "Och, Karol". Swego czasu zadebiutował także w Marvelu, a konkretniej w serialu "Hawkeye", jako Tomas. Ostatnie lata upłynęły pod znakiem raczej mało głośnych projektów, ale wyrazistych kreacji Adamczyka, tak jak w przypadku "Skarbek" czy "Langera". Obecnie aktor jest częścią prawdopodobnie najbardziej interesującego przedsięwzięcia w historii polskiego Netfliksa - serialu adaptującego klasyka Bolesława Prusa.
Piotr Adamczyk zachwyci w Lalce. Będzie mistrzem drugiego planu
Jak nietrudno się domyślić, w serialowym spojrzeniu na "Lalkę" jedną z centralnych postaci niezmiennie jest Stanisław Wokulski (Tomasz Schuchardt). Napędzany ambicją mężczyzną dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą Łęcką (Sandra Drzymalska) staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa.
Za reżyserię serialu odpowiada Paweł Maślona, jeden z najbardziej uzdolnionych polskich twórców ostatnich lat, znanych m.in. z filmu "Kos". To znaczący sygnał, jeśli chodzi o ton przyszłego serialu. Reżysera zdecydowanie nie interesuje typowe przepisywanie historii z książki do serialu, czemu dał wyraz w trakcie mającego kilka dni temu miejsce spotkania na wrocławskim festiwalu filmowym Nowe Horyzonty. To właśnie tam pokazano kilkuminutowe fragmenty, będące częścią serialu "Lalka". Mogliśmy w nim zobaczyć krótkie i wyraziste popisy aktorskie. Zwłaszcza ten w wykonaniu Piotra Adamczyka.
Polski gwiazdor otrzymał w "Lalce" rolę barona Krzeszowskiego - znanego z kartek książki jako wyniosłego przedstawiciela arystokracji, który żyje aż zbyt godnie i zdecydowanie nie jest dobrym człowiekiem. Jeden z fragmentów pokazanych na festiwalu zabrał widownię do sceny, w której ma miejsce karciana rozgrywka z udziałem Tomasza Łęckiego (Jacek Braciak), Wokulskiego, Krzeszowskiego i postaci granej przez Juliusza Chrząstowskiego. Panowie zdecydowanie nie grają na plastikowe żetony, każdy z nich przybiera swoją własną wersję poker face'a. Główne starcie toczy się jednak między Stanisławem a baronem.
Krzeszowski reprezentuje w tym starciu klasę wyższą, chełpiącą się władzą, nastawioną do Wokulskiego z góry. Jak sam stwierdza, idą "nowe czasy, a wygrywają ci sami". Starcie psychologiczne tych dwóch bohaterów przy stoliku z kartami ma ogromną moc, a Piotr Adamczyk, kompletnie wyluzowany, serwuje nam doskonałą kreację Krzeszowskiego. Jest na ekranie zaledwie parę minut, ale to wystarcza. Roztacza wokół siebie aurę człowieka, który zdecydowanie nie jest skory z nikim się dzielić, ani tym bardziej przegrywać. Potrafi być rubaszny, cwany (celowo zauważa w obecności Tomasza, że Wokulskiemu wpadła w oko jego córka, Izabela), a gdy traci nad sobą kontrolę - demoniczny, o czym świadczy chociażby scena w której brutalnie bije swojego kamerdynera.
Taka kreacja, nawet niebędąca kluczową w całym serialu, wymaga talentu. W dosłownie chwilę Piotr Adamczyk "przełącza się" ze swojej błyskotliwej wersji zabawowego gospodarza i staje się groźnym graczem, który ani myśli dopuszczać do źródełka kogokolwiek, zwłaszcza niebędącego arystokratą. Trudno powiedzieć, ile ostatecznie aktor czasu otrzyma w serialu. Myślę, że będzie zbyt istotny, by sprowadzono go do epizodycznej roli, ale pierwszy plan będzie wystarczająco wypełniony, by trzymać Adamczyka w cieniu. Niezależnie od tego już widać, że będziemy mieli do czynienia z godną uwagi aktorską szarżą.
Lalka - obsada serialu Netfliksa
- Tomasz Schuchardt jako Stanisław Wokulski
- Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka
- Jacek Braciak jako Tomasz Łęcki
- Dariusz Chojnacki jako Ignacy Rzecki
- Piotr Pacek jako Kazimierz Starski
- Julia Wyszyńska jako Florentyna
- Piotr Adamczyk jako Baron Krzeszowski
- Mateusz Król jako Julian Ochocki
- Magdalena Cielecka jako Kazimiera Wąsowska
- Małgorzata Hajewska-Krzysztofik jako Prezesowa Zasławska
- Juliusz Chrząstowski
- Radosław Krzyżowski
- Andrzej Walden
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