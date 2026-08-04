W Lalce Netfliksa będzie mistrz drugiego planu. To Piotr Adamczyk

Piotr Adamczyk ma na koncie sporo pamiętanych ról zarówno w filmach, jak i serialach. W naszym kraju wciąż wspomina się jego rolę w "papieskiej dylogii", w której wcielił się w Karola Wojtyłę/Jana Pawła II. Wystąpił też w kultowej serii "Listy do M.", wojennym "Dywizjonie 303", romantycznym "Och, Karol". Swego czasu zadebiutował także w Marvelu, a konkretniej w serialu "Hawkeye", jako Tomas. Ostatnie lata upłynęły pod znakiem raczej mało głośnych projektów, ale wyrazistych kreacji Adamczyka, tak jak w przypadku "Skarbek" czy "Langera". Obecnie aktor jest częścią prawdopodobnie najbardziej interesującego przedsięwzięcia w historii polskiego Netfliksa - serialu adaptującego klasyka Bolesława Prusa.

Piotr Adamczyk zachwyci w Lalce. Będzie mistrzem drugiego planu

Jak nietrudno się domyślić, w serialowym spojrzeniu na "Lalkę" jedną z centralnych postaci niezmiennie jest Stanisław Wokulski (Tomasz Schuchardt). Napędzany ambicją mężczyzną dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą Łęcką (Sandra Drzymalska) staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa.

Za reżyserię serialu odpowiada Paweł Maślona, jeden z najbardziej uzdolnionych polskich twórców ostatnich lat, znanych m.in. z filmu "Kos". To znaczący sygnał, jeśli chodzi o ton przyszłego serialu. Reżysera zdecydowanie nie interesuje typowe przepisywanie historii z książki do serialu, czemu dał wyraz w trakcie mającego kilka dni temu miejsce spotkania na wrocławskim festiwalu filmowym Nowe Horyzonty. To właśnie tam pokazano kilkuminutowe fragmenty, będące częścią serialu "Lalka". Mogliśmy w nim zobaczyć krótkie i wyraziste popisy aktorskie. Zwłaszcza ten w wykonaniu Piotra Adamczyka.

Polski gwiazdor otrzymał w "Lalce" rolę barona Krzeszowskiego - znanego z kartek książki jako wyniosłego przedstawiciela arystokracji, który żyje aż zbyt godnie i zdecydowanie nie jest dobrym człowiekiem. Jeden z fragmentów pokazanych na festiwalu zabrał widownię do sceny, w której ma miejsce karciana rozgrywka z udziałem Tomasza Łęckiego (Jacek Braciak), Wokulskiego, Krzeszowskiego i postaci granej przez Juliusza Chrząstowskiego. Panowie zdecydowanie nie grają na plastikowe żetony, każdy z nich przybiera swoją własną wersję poker face'a. Główne starcie toczy się jednak między Stanisławem a baronem.

Krzeszowski reprezentuje w tym starciu klasę wyższą, chełpiącą się władzą, nastawioną do Wokulskiego z góry. Jak sam stwierdza, idą "nowe czasy, a wygrywają ci sami". Starcie psychologiczne tych dwóch bohaterów przy stoliku z kartami ma ogromną moc, a Piotr Adamczyk, kompletnie wyluzowany, serwuje nam doskonałą kreację Krzeszowskiego. Jest na ekranie zaledwie parę minut, ale to wystarcza. Roztacza wokół siebie aurę człowieka, który zdecydowanie nie jest skory z nikim się dzielić, ani tym bardziej przegrywać. Potrafi być rubaszny, cwany (celowo zauważa w obecności Tomasza, że Wokulskiemu wpadła w oko jego córka, Izabela), a gdy traci nad sobą kontrolę - demoniczny, o czym świadczy chociażby scena w której brutalnie bije swojego kamerdynera.

Taka kreacja, nawet niebędąca kluczową w całym serialu, wymaga talentu. W dosłownie chwilę Piotr Adamczyk "przełącza się" ze swojej błyskotliwej wersji zabawowego gospodarza i staje się groźnym graczem, który ani myśli dopuszczać do źródełka kogokolwiek, zwłaszcza niebędącego arystokratą. Trudno powiedzieć, ile ostatecznie aktor czasu otrzyma w serialu. Myślę, że będzie zbyt istotny, by sprowadzono go do epizodycznej roli, ale pierwszy plan będzie wystarczająco wypełniony, by trzymać Adamczyka w cieniu. Niezależnie od tego już widać, że będziemy mieli do czynienia z godną uwagi aktorską szarżą.

Lalka - obsada serialu Netfliksa

Tomasz Schuchardt jako Stanisław Wokulski

Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka

Jacek Braciak jako Tomasz Łęcki

Dariusz Chojnacki jako Ignacy Rzecki

Piotr Pacek jako Kazimierz Starski

Julia Wyszyńska jako Florentyna

Piotr Adamczyk jako Baron Krzeszowski

Mateusz Król jako Julian Ochocki

Magdalena Cielecka jako Kazimiera Wąsowska

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik jako Prezesowa Zasławska

Juliusz Chrząstowski

Radosław Krzyżowski

Andrzej Walden

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