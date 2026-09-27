Takiej Lalki nawet Netflix nie odważyłby się zrobić. Jest brutalnie

Trudno przecież podejrzewać, że Rod Blackhurst ma jakiekolwiek pojęcie o polskiej powieści pozytywistycznej. To amerykański reżyser, który specjalizuje się w horrorach. Jego "Lalka" (tyt. oryg. "Dolly") nie jest więc melodramatem osadzony w XIX-wiecznych realiach, tylko kinem grozy rozgrywającym się gdzieś w lasach na południu Stanów Zjednoczoncyh. Zubożałą arystokrację zastępują rednecki. Nie ma nawet Wokulskiego uganiającego się za szlachcianką, a jest rosła kobieta w porcelanowej masce, która ugania się za dzieckiem. Dorosłym. Jakimkolwiek.



Bo "Lalka" to opowieść o Macy, która spodziewa się oświadczyn od swojego ukochanego. Drążą ją jednak wątpliwości, czy je przyjąć, bo Chase ma córkę, a ona nie czuje się gotowa na bycie macochą. I zaraz swój strach przed macierzyństwem będzie musiała przepracować za sprawą tytułowej Dolly, która postanawia siłą ją przygarnąć i wychować jak swoje. Przewija ją, gdy się zsika, i na siłę wpycha jej do ust obrzydliwe papki. Do porzygu.

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Lalka - recenzja horroru

"Lalka" nie lubi subtelności. Blackhurst sugeruje to już samą stylówą. W końcu produkcja wygląda jak krewny "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną". Została nagrana na szesnastomilimetrowej taśmie, żeby sprawiać wrażenie, jakby urwała się z repertuaru grindhouse'ów - kin specjalizujących się w filmach eksploatacji, które przemawiały do widzów językiem seksu i przemocy. W tym też celu twórcy przygaszają chłodne barwy i podbijają te ciemne. Aby tylko krew stała się hipnotyzująco czerwona.

Przemoc. Przemoc jest tym, co w "Lalce" uwodzi najbardziej. Po ekspozycji Chase co prawda często na ekranie nie gości, ale za każdym razem, gdy się pojawia, wywołuje głośne "ugh" swoją zwisającą szczęką. Praktyczne efekty specjalne i charakteryzacja odgrywają kluczową rolę w budowaniu wrażenia, że mamy do czynienia z kinem grozy z lat 70. bądź nawet jeszcze 80. Cudowny oldschoolowy klimat, dzięki któremu aż idzie zachłysnąć się krwią, wypływającą z piersi Dolly, gdy podczas karmienia Macy odgryza jej sutka.

Blackhurst w eksploatacyjnym stylu podkręca przemoc, ale nie serwuje jej na tyle, żeby wynagrodziła powtarzalność. Milcząca Dolly z posturą osoby wrestlerskiej Maksa the Impalera przywodzi na myśl Michaela Myersa i zachowuje się, jakby uciekła z "Dnia matki", w którym podobne jej wyrzutki również stworzyły stworzyły własny kodeks honorowy, moralny i rodzinny. "Lalka" w całości składa się z powidoków znacznie lepszych horrorów - w szczególności slasherów - zmieniając się w ich leniwą imitację.

Choć cała opowieść jest krótka, bo trwa zaledwie 82 minuty, staje się drogą przez mękę. To film zrobiony całkowicie bez polotu. Z miejsca da się przewidzieć, że głos zza ściany proponujący Macy spółkę w walce z Dolly, wcale nie należy do sprzymierzeńca. Bo produkcja potrafi zaskoczyć jedynie nielogicznymi zachowaniami głównej bohaterki, która nie podejmuje próby ucieczki nawet przy niedomkniętych drzwiach. "Lalka" okazuje się przez to uszkodzona i frajdy nie sprawia.



Premiera "Lalki" 30 września w kinach.

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