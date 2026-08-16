Mocny horror podbija HBO Max. Ta saga ma ponad 20 lat

Do HBO Max trafił film „28 lat później: Świątynia kości”. Produkcja w reżyserii Nii DaCosty i ze scenariuszem Alexa Garlanda to kolejna już odsłona serii horrorów, która zaczęła się w 2002 roku. I choć minęło tyle lat, to pozornie prosta opowieść o zombie cały czas elektryzuje widzów.

Przypomnijmy, że film z 2002 roku, czyli „28 dni później”, opowiadał o apokalipsie zombie. To właśnie ten tytuł na nowo zdefiniował podgatunek filmów o żywych trupach, rezygnując z powolnego, powiedziałbym flegmatycznego, sposobu bycia na rzecz morderczo szybkich drapieżników. Obraz starał się być możliwie realistyczny w przedstawieniu świata na chwilę po katastrofie. Do dzisiaj gigantyczne wrażenie robią puste ulice Londynu, masy ulotek i innych śmieci zalewających przestrzeń.



Czytaj także: Czy 28 lat później: Świątynia kości to najlepszy film z serii? Recenzja

Film doczekał się również sequela, czyli „28 tygodni później”. Niestety cierpi on na wszystkie przywary „drugich części” i przede wszystkim brakuje mu interesującej wizji rozwoju świata.

Seria powróciła jednak w wielkim stylu w 2025 roku.

Powrót duetu, czyli Danny’ego Boyle'a i Alexa Garlanda (to oni zrealizowali pierwszy film z serii) był zapowiedzią próby wskrzeszenia marki. „28 lat później” okazało się bardzo udanym i przede wszystkim pomysłowym powrotem. Fabuła opowiada o rodzinie, która żyje na dość bezpiecznej wyspie otoczonej przez masy zombie. Ich podróż nie jest tylko konfrontacją z zainfekowanymi stworami, ale również studium na temat straty, żałoby i miejsca człowieka na Ziemi. Film od samego początku pomyślany był jako część serii, dlatego skończył się… w sposób bardzo otwarty.



„28 lat później: Świątynia kości” opowiada o dalszych losach bohaterów poznanych w poprzednim filmie. Skupia się na doktorze Kelsonie (Ralph Fiennes) i Spike’u (Alfie Williams), którzy stają przed wielkim wyzwaniem. Obaj szybko przekonają się, że to niekoniecznie zombie są ich największym problemem.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Ładowanie...