Zagranicą pokochali polską Lalkę. Serial jest wyśmienity?

Wreszcie nadszedł ten długo wyczekiwany dzień. Serialowa "Lalka" wczoraj zadebiutowała na Netfliksie. Polacy dobrze wiedzieli, co z nią zrobić. Oglądają ją jak szaleni. Produkcja na podstawie lektury szkolnej błyskawicznie stała się hitem. Wdrapała się na szczyt topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. I nie chce z niego zejść.



Jak się przy tym okazuje, nie tylko Polacy zachwycają się "Lalką". Za granicami naszego kraju serial też przykuwa uwagę. Co prawda nie w takim stopniu jak u nas, ale pojawiło się już parę recenzji. Powiedzieć, że są pozytywne, to jak nic nie powiedzieć. Zagraniczni krytycy zakochali się w produkcji Netfliksa.

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Lalka - zagraniczne opinie o polskim serialu Netfliksa

What's On Netflix uznaje "Lalkę" za "olśniewającą" i "hipnotyzującą" opowieść. Ba! Recenzent portalu jest tak zachwycony polskim serialem Netfliksa, że nazywa go jedną z najlepszych europejskich produkcji platformy tego roku. A biorąc pod uwagę, ile takowych do tej pory powstało, jest to ogromne wyróżnienie dla twórców.

Na K-Waves & Beyond przeczytamy natomiast, że "Lalka" to znakomity serial. Ma tam jakieś wady i traci swoją siłę, gdy nie koncentruje się na głównych bohaterach, ale gdy grający ich Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt pojawiają się razem na ekranie, "opowieść staje się dokładnie tym, czego można oczekiwać od wyśmienitej adaptacji".

Jest w tej beczce miodu łyżka dziegciu, bo Decider ma poważne zarzuty wobec naszego serialu. Według recenzenta mija zbyt dużo czasu, zanim twórcy powiedzą coś ciekawego. Mimo to na pytanie "czy streamować "Lalkę" na Netfliksie?" odpowiada zdecydowane: streamować.

Wszystko jest więc jasne: za naszymi granicami "Lalkę" również uważa się za serial, który trzeba obejrzeć. Opublikowanych dotychczas anglojęzycznych recenzji polskiej produkcji Netfliksa nie ma na ten moment jeszcze wiele, ale z tych, co zdążyły się już pojawić, wyłania się obraz opowieści, którą po prostu trzeba znać. To chyba powód do narodowej dumy, nie?



Ile trzeba zapłacić za subskrypcję Netfliksa, żeby obejrzeć "Lalkę"? Dowiesz się tego z naszego tekstu.

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Więcej o "Lalce" poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.