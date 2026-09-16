Gdzie kręcono Lalkę Netfliksa? Nie tylko w Warszawie

Większość wydarzeń w powieści Prusa rozgrywa się w Warszawie. Pisarz odwzorował topografię miasta z tak imponującą dokładnością, że jest ono przez wielu uważane za osobnego bohatera w "Lalce". Autor opisuje takie miejsca jak Krakowskie Przedmieści, gdzie znajdował się sklep galanteryjny J. Mincel i S. Wokulski, a także kamienicę Łęckich na Alejach Ujazdowskich, Łazienki Królewskie, Powązki, Służewiec czy Stare Miasto.

Miejsca te pojawiają się również w serialu Netfliksa, jednak niektóre z nich "zagrały" zupełnie inne lokalizacje. Gdzie kręcono "Lalkę" w reżyserii Pawła Maślony? Oto najważniejsze lokalizacje.

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Gdzie kręcono Lalkę Netfliksa? Najważniejsze lokalizacje

Sklep Wokulskiego

W powieści Prusa sklep galanteryjny Wokulskiego znajdował się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Ta lokalizacja również została wykorzystana w serialu (konkretnie odcinek od ul. Miodowej do ul. Świętokrzyskiej), ale nie w przypadku sklepu Wokulskiego. Twórcy przenieśli ten budynek do Wrocławia na ul. Karola Szajnochy, która na czas trwania zdjęć zamieniła się w element XIX-wiecznego miasta z polskimi i rosyjskimi szyldami. Sklep Wokulskiego "zagrał" konkretnie Pałac Wallenberg-Pachalych, który znajduje się przy ul. Szajnochy 10.

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Odnowiony sklep Wokulskiego w serialu "Lalka"

Warto podkreślić, że jest to nowy dom towarowy Wokulskiego. Kupiec chciał go odnowić i wprowadzić nowinkę, jaką były lampy elektryczne. Spostrzegawczy widzowie mogą zauważyć, że za początku serialu Stanisław i jego przyjaciel Ignacy Rzecki wchodzą do sklepu pod innym szyldem, który znajduje się w innej lokalizacji.

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Stary sklep Wokulskiego w serialu "Lalka"

Sklepy na Starym Mieście

Choć sklep Wokulskiego ulokowano we Wrocławiu, to inne budynki przeniesiono do Lublina. Na czas trwania zdjęć w październiku ubiegłego roku lokale usługowe przy ul. Rybnej i ul. Noworybnej oraz placu Rybnym zamieniono na XIX-wieczne sklepy z polsko-rosyjskimi napisami na szyldach.

Kamienica Łęckich

Izabela, chcąc pomóc lekarce Zofii i wyciągnąć ją z cytadeli, wykorzystuje swoje wpływy u Rosjan. Musi tylko sprawić, aby jej dyplom został nostryfikowany. W tym celu zwraca się do Wokulskiego, który udaje się wraz z nią na rozmowy, a po wszystkim odwozi ją do domu. Izabela wchodzi przez drewniane drzwi do swojej kamienicy, którą "zagrał" budynek Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 25.

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Kamienica Łęckich w serialu "Lalka"

Tor wyścigów konnych

W "Lalce" pojawiają się sceny z wyścigów konnych. To istotny element zarówno książki, jak i serialu. Sceny te również były realizowane we Wrocławiu, konkretnie na Torze Wyścigów Konnych Partynice, gdzie odtworzono klimat XIX-wiecznych wyścigów konnych.

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Tor wyścigów konnych na wrocławskich Partynicach w serialu "Lalka"

Pozostałe lokalizacje

"Lalka" była kręcona również w Łodzi, a konkretnie w pałacu Karola Poznańskiego przy ul. Gdańskiej 32. Obecnie w budynku mieści się Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.

W serialu widzowie mogą również zobaczyć rezydencję Radziwiłłów przy alei Lipowej 35 w Nieborowie. To właśnie tam dochodzi do spotkania Izabeli i Stanisława po upojnym wieczorze. Co ciekawe, to właśnie w tej lokalizacji padł pierwszy klaps na planie serialowej "Lalki" 1 lipca 2025 roku.

Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt w rezydencji Radziwiłłów na planie "Lalki"

Do pozostałych miejsc, które "zagrały" lokalizacje w serialu Netfliksa, należą m.in.: Stare Miasto w Warszawie, zamek w Łańcucie przy ul. Zamkowej, pałac w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 105, Opera Wrocławska przy ul. Świdnickiej 35, warszawski Służewiec, Zamku w Roztoce oraz stadnina Stado Ogierów Książ.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.