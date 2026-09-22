Czy będzie 4. sezon Special Ops: Lioness? Fani go potrzebują

4. sezon "Special Ops: Lioness" na pewno by się przydał. W końcu 3. odsłona zakończyła się szokującym twistem, który wbił wszystkich widzów w ziemię. Trudno uwierzyć, że Taylor Sheridan miałby to tak zostawić. Teraz, kiedy jego serial akcji nabrał rozpędu, a fani piszą w sieci, że to dopiero w najnowszych odcinkach twórca "Yellowstone" przeszedł samego siebie.



Tak, 3. sezon "Special Ops: Lioness" od samych swych początków zbiera bardzo entuzjastyczne opinie od fanów. I świetnie się przy tym ogląda. Choćby w Polsce do niedawna utrzymywał się na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych na SkyShowtime w naszym kraju. Musiał jednak z niego zejść na rzecz "Strefy gangsterów", która wróciła z 2. sezonem. Obecnie zajmuje więc drugą pozycję zestawienia. Wciąż bardzo wysoko.

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Special Ops: Lioness - czy będzie 4. sezon?

"SPECIAL OPS: LIONESS" OBEJRZYSZ NA:

Pytanie tylko, czy popularność 3. sezonu "Special Ops: Lioness" wystarczy, żeby fani dostali kolejną odsłonę. Trudno stwierdzić. Na ten moment żadne decyzje nie zostały podjęte. Czy to oznacza, że widzowie powinni się martwić? Niekoniecznie. Na razie wciąż mogą z nadzieją spoglądać w przyszłość. I to taką dalszą.

Przypomnijmy, że Paramount poprzednio nie śpieszył się z odnowieniem "Special Ops: Lioness". 2. sezon zakończył się jeszcze w grudniu 2024 roku. Dopiero niecały rok później, w październiku 2025 roku, okazało się, że fani serialu akcji twórcy "Yellowstone" dostaną kolejne odcinki. A 3. odsłona zadebiutowała parę tygodni temu, w sierpniu.

Patrząc na dotychczasowy schemat fanów "Special Ops: Lioness" czeka długi okres zaciskania kciuków. O dalszych losach serialu możemy zostać poinformowani dopiero za parę miesięcy. No chyba że tym razem Paramount się pośpieszy i nie każe nam tyle czekać. Ale to się dopiero okaże.

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