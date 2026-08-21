Nudzą cię Lioness od Sheridana? Użytkownicy Netfliksa znają lepszy serial militarny

Fani seriali militarnych uważnie śledzą aktualnie nowe odcinki 3. sezonu "Special Ops: Lioness". Twierdzą nawet, że to najlepsza odsłona produkcji sygnowanej nazwiskiem Taylora Sheridana. Twórca "Yellowstone" miał w tym wypadku przejść samego siebie. I oczywiście, na pewno jest to prawda. Aczkolwiek tytuł nie jest świętą krową. Fani gatunku potrafią wymienić lepsze.



Jasne, że każdy ma swój gust i lubi inne seriale. Ale akurat serial militarny Netfliksa powraca w dyskusjach o wybitnych produkcjach już od ponad dekady. "Fauda" rozpoczęła się przeciez w 2015 roku. Wszyscy z miejsca zakochali się w opowieści izraelskim agencie, który wraca do czynnej służby, aby dopaść palestyńskiego bojownika. W ten sposób rozpoczyna się chaotyczne polowanie, trzymające widzów w napięciu przez wiele sezonów.

Fauda - opinie o serialu militarnym Netfliksa

W kontekście konfliktu Izraela z Palestyną fabuła "Faudy" nie brzmi najlepiej. Aczkolwiek z licznych opinii wynika, że ideologicznie wcale nie opowiada się po jednej stronie - jest odpowiednio zbalansowany i zniuansowany, co okazuje się tylko jedną z jego zalet.

"Fauda" doczekała się łącznie 5. sezonów. Z czego ostatni zadebiutował w Izraelskiej telewizji niedawno, a globalnie na Netfliksie ma się dopiero pojawić za jakiś czas. Wielu użytkowników platformy jest już na tę premierę gotowych. W końcu dotychczasowe odsłony widzieli wielokrotnie. W mediach społecznościowych stawiają je ponad wieloma innymi serialami militarnymi, w tym "Special Ops: Lioness".

Jeden z najlepszych seriali wszech czasów. Intensywny, surowy, brutalny i zawsze trafiający w punkt



"Fauda" to na spokojnie jeden z najlepszych seriali na Netfliksie. Oglądam od 2015 roku i powtarzałem sobie każdy sezon wielokrotnie



"Fauda" to najlepszy serial zeszłej dekady - czytamy na X (dawny Twitter).

Właśnie ostatni przywołany wpis koi sumienie po spojrzeniu na fabułę "Faudy", która mogłaby służyć za propagandę na rzecz Izraela w kontekście wojny z Palestyną. Wygląda jednak na to, że tak się nie dzieje. Dlatego fani seriali militarnych - z pewną dozą ostrożności oczywiście - mogą zasiadać do seansu na Netfliksie. Każdy jeszcze zdąży nadrobić dotychczasowe odsłony, zanim 5. sezon 8 września trafi na platformę.

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