Hitowy serial akcji od twórcy Yellowstone pobił rekord. Tak dobrze jeszcze nie było
Dwa lata musieiśmy czekać na nowy sezon hitowego serialu akcji od twórcy "Yellowstone". Opłacało się. Wcześniej potwierdziły to już krążące po sieci opinie. A teraz mamy twarde liczby, udowadniające, że 3. sezon "Special Ops: Lioness" nie ma sobie równych. Pobił rekord oglądalności w streamingu.
2. sezon "Special Ops: Lioness" pojawił się w 2024 roku. Ale wiedzieliśmy, że na tym serial akcji od Taylora Sheridana - współtwórcy "Yellowstone" - się nie kończy. Po niecałych dwóch latach, na początku sierpnia powrócił on z nową odsłoną. I rozbił przy tym bank. Zarówno pod względem artystycznym, jak i komercyjnym.
Co prawda najlepiej ocenianym przez krytyków sezonem pozostaje poprzedni, bo ma 90 proc. pozytywnych recenzji. Trzecia odsłona ma ich natomiast 83 proc. Ale za to widzowie nie mają złudzeń. W mediach społecznościowych od samej premiery produkcji, piszą, że tak dobrze jeszcze nie było. Nowe odcinki "Special Ops: Lioness" (na razie są dostępne dwa) wbijają po prostu w ziemię.
Lioness - oglądalność serialu twórcy Yellowstone
Jak się okazuje, teraz 3. sezon może pochwalić się nie tylko entuzjastycznym przyjęciem widzów, ale też wynikami oglądalności w streamingu. Według danych Paramount+ żadna wcześniejsza odsłona "Special Ops: Lioness" nie cieszyła się takim wzięciem w swoim premierowym tygodniu. Pierwszy odcinek 3. sezonu serialu akcji od twórcy "Yellowstone" obejrzały miliony osób.
Jak podaje Variety, w ciągu siedmiu dni od pojawienia się na Paramount+ pierwszy odcinek 3. sezonu "Special Ops: Lioness" obejrzało 7,1 mln widzów. Warto przy tym zaznaczyć, że mówimy o krajach, gdzie platforma funkcjonuje. W wielu innych państwach na świecie - również w Polsce - produkcję można oglądać na innej platformie. Chodzi oczywiście o SkyShowtime.
U nas 3. sezon "Special Ops: Lioness" też robi szał. Nie znamy konkretnych danych, ale wystarczy wejść na SkyShowtime, aby przekonać się, że produkcja jest na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie.
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