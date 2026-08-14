Hitowy serial akcji od twórcy Yellowstone pobił rekord. Tak dobrze jeszcze nie było

2. sezon "Special Ops: Lioness" pojawił się w 2024 roku. Ale wiedzieliśmy, że na tym serial akcji od Taylora Sheridana - współtwórcy "Yellowstone" - się nie kończy. Po niecałych dwóch latach, na początku sierpnia powrócił on z nową odsłoną. I rozbił przy tym bank. Zarówno pod względem artystycznym, jak i komercyjnym.



Co prawda najlepiej ocenianym przez krytyków sezonem pozostaje poprzedni, bo ma 90 proc. pozytywnych recenzji. Trzecia odsłona ma ich natomiast 83 proc. Ale za to widzowie nie mają złudzeń. W mediach społecznościowych od samej premiery produkcji, piszą, że tak dobrze jeszcze nie było. Nowe odcinki "Special Ops: Lioness" (na razie są dostępne dwa) wbijają po prostu w ziemię.

Lioness - oglądalność serialu twórcy Yellowstone

Jak się okazuje, teraz 3. sezon może pochwalić się nie tylko entuzjastycznym przyjęciem widzów, ale też wynikami oglądalności w streamingu. Według danych Paramount+ żadna wcześniejsza odsłona "Special Ops: Lioness" nie cieszyła się takim wzięciem w swoim premierowym tygodniu. Pierwszy odcinek 3. sezonu serialu akcji od twórcy "Yellowstone" obejrzały miliony osób.

Jak podaje Variety, w ciągu siedmiu dni od pojawienia się na Paramount+ pierwszy odcinek 3. sezonu "Special Ops: Lioness" obejrzało 7,1 mln widzów. Warto przy tym zaznaczyć, że mówimy o krajach, gdzie platforma funkcjonuje. W wielu innych państwach na świecie - również w Polsce - produkcję można oglądać na innej platformie. Chodzi oczywiście o SkyShowtime.

U nas 3. sezon "Special Ops: Lioness" też robi szał. Nie znamy konkretnych danych, ale wystarczy wejść na SkyShowtime, aby przekonać się, że produkcja jest na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie.

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