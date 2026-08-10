Wybitny serial akcji coraz lepszy. Twórca Yellowstone przeszedł samego siebie
Genialny serial akcji spod ręki Taylora Sheridana wrócił przed chwilą z 3. sezonem. Na SkyShowtime właśnie pojawił się 2. odcinek "Special Ops: Lioness". Fani już twierdzą, że w tym wypadku twórca "Yellowstone" przeszedł samego siebie.
Taylor Sheridan robi seriale szybciej niż my je oglądamy. Nie dość, że ciągle jeszcze ogarnia uniwersum "Yellowstone" i ma się bardziej zaangażować w 2. sezon jego najlepszego sequela ("Ranczo Duttonów"), to jeszcze odpowiada za mnóstwo innych i osadzonych w zupełnie innych klimatach produkcji. Jedną z nich jest pełne akcji "Special Ops: Lioness", które chwilę temu powróciło z nowym sezonem.
"Special Ops: Lioness" to opowieść o trójce agentów, którzy zainspirowani programem militarnym USA po atakach z 11 września 2001 roku, rozpoczyna niebezpieczną tajną misję. Chwytają w ten sposób widzów za gardło. Dlatego sygnowana nazwiskiem Taylora Sheridana prdukcja wciąż przedłużana jest na kolejne sezony. Od początku cieszy się uznaniem widzów, ale dopiero teraz fani wpadają w prawdziwy zachwyt. Piszą, że właśnie dostaliśmy najlepszą odsłonę serialu.
Special Ops: Lioness - opinie o serialu twórcy Yellowstone
A przecież dostaliśmy dopiero dwa odcinki 3. sezonu "Special Ops: Lioness". Najnowszy z nich wylądował na SkyShowtime właśnie dzisiaj, 10 sierpnia. W Stanach Zjednoczonych zadebiutował jednak dzień wcześniej, dzięki czemu media społecznościowe zalały zachwyty nad serialem twórcy "Yellowstone". Fani uważają wręcz, że to najlepsze, co Taylor Sheridan kiedykolwiek zrobił.
Po 2. odcinkach. Ten sezon "Special Ops: Lioness" to najlepsze, co Sheridan kiedykolwiek zrobił. Uwielbiam tak skomplikowane opowieści o szpiegowskim fachu. Naprawdę dobra rzecz
To już jest najlepszy sezon "Special Ops: Lioness", a jesteśmy dopiero po 2. odcinkach
"Special Ops: Lioness" to bez wątpienia najlepszy aktualnie serial
- czytamy na X (dawny Twitter).
Czyli 3. sezon "Special Ops: Lioness" jest dokładnie taki, jak fani sobie wymarzyli. A nawet jeszcze lepszy. Ewidentnie nie ma w nim miękkiej gry. Szarpie nerwy, stresuje i wgniata w fotel - dokładnie tak, jak dobry serial powinien robić. Nic więc dziwnego, że widzowie nie mogą doczekać się kolejnych odcinków. W naszym kraju będą one debiutować na SkyShowtime w nadchodzące poniedziałki.
Więcej o serialach twórcy "Yellowstone" poczytasz na Spider's Web:
- Uwielbiany serial twórcy Yellowstone zaliczył opóźnienie. Fani płaczą
- Najlepszy sequel Yellowstone pozamiatał. Fani spędzili przy nim tysiące lat
- To nie Kevin Costner miał grać w Yellowstone. Prawie stracił rolę
- Yellowstone pokonane. Nowy western zmiażdżył serial
- Sheridan wraca do najlepszego sequela Yellowstone. Doskonale
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.