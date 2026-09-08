Genialny thriller twórcy Yellowstone rozwalił system. Widzowie wstrzymali oddech

"Special Ops: Lioness" jeszcze na początku sierpnia wróciło z 3. sezonem. Fani thrillera Taylora Sheridana (twórcy "Yellowstone") tłumnie postanowili go sprawdzić. I nie mogli wyjść z podziwu, jak świetnie się zaczyna. Już wtedy zaczęły pojawiać się opinie, że jest potencjał na najlepszą odsłonę wciągającego serialu. Widzowie z niecierpliwością wyczekiwali więc kolejnych odcinków. I do tej pory się nie zawiedli.



Ba! Wygląda wręcz na to, że 3. sezon "Special Ops: Lioness" doskonale się rozkręca. Z każdym odcinkiem w sieci pojawia się coraz więcej pozytywnych opinii na jego temat. Ale to, co się dzieje teraz, jest jakimś szaleństwem. Widzowie wręcz nie mogą się pozbierać po szóstym epizodzie, który zadebiutował dosłownie przed chwilą.

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Lioness - opinie o nowym odcinku thrillera twórcy Yellowstone

Szósty odcinek 3. sezonu "Special Ops: Lioness" zadebiutował wczoraj, 7 września, tam, gdzie pojawiają się wszystkie seriale sygnowane nazwiskiem twórcy "Yellowstone" Taylora Sheridana. Na SkyShowtime. Amerykanie mogli go jednak obejrzeć już dzień wcześniej, dlatego zasiadając do seansu Polacy wiedzieli już, że czeka ich wyśmienita rozrywka.

"SPECIAL OPS: LIONESS" OBEJRZYSZ NA:

Zagraniczni widzowie szybko bowiem ruszyli do mediów społecznościowych, aby podzielić się swoimi opiniami na temat najnowszego odcinka 3. sezonu "Special Ops: Lioness". Jak się okazało, są nim zachwyceni. Wbił ich w ziemię i zostawił bez dechu.

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6. odcinek 3. sezonu "Special Ops: Lioness" to prawdziwy ogień. Wstrzymywałem oddech PRZEZ CAŁY CZAS



6. odcinek 3. sezonu "Special Ops: Lioness" może być moim ulubionym



Jeśli nie oglądasz "Special Ops: Lioness" co do cholery oglądasz? 6. dcinek 3. sezonu był absolutnie niesamowity. Napięcie, tempo, aktorstwo - wszystko jest hitem. "Special Ops: Lioness" to kandydat na najlepszy serial w telewizji. 6. odcinek 3. sezonu to NAJLEPSZY odcinek dotychczas - czytamy na X (dawny Twitter).

Ostatni przywołany wpis wydaje się wyrażać opinię wszystkich widzów "Special Ops: Lioness". Po tak wybuchowym odcinku nie mogą się oni doczekać kolejnych. Zostały jeszcze dwa, które w naszym kraju będą pojawiać się na SkyShowtime w nadchodzące poniedziałki.

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Więcej o serialach twórcy "Yellowstone" poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.