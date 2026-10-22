O której premiera Lupina na Netfliksie? 4. sezon wpada rano
Nowy sezon "Lupina" zmierza do serwisu Netflix po aż 3 latach przerwy. Podekscytowani widzowie z pewnością nie mogą doczekać się kontynuacji tej historii i będą chcieli zasiąść przed ekrany jak najszybciej. O której 4. sezon będzie dostępny na platformie?
Niektórzy już zapewne stracili nadzieję, że "Lupin" doczeka się kontynuacji. Na całe szczęście doczekaliśmy się dobrych wieści - po niezwykle długich 3 latach produkcja odcinkowa zmierza na Netfliksa z nowymi odcinkami. Jeśli nie pamiętacie już, co wydarzyło się w poprzednim sezonie - a po takiej solidnej przerwie macie do tego pełne prawo - przypominaliśmy o tym w poprzednim artykule. Omówiliśmy również najważniejsze pytania, na które powinien odpowiedzieć nadchodzący sezon i warto rzucić na nie okiem przed piątkowym seansem.
Tak, 4. sezon "Lupina" zadebiutuje na Netfliksie w całości już w ten piątek. O której dokładnie nowe odcinki będą dostępne na platformie? Nie będzie niespodzianek.
Lupin - o której godzinie premiera 4. sezonu na Netflix?
Nowe odcinki "Lupina" będą dostępne na Netfliksie już w piątek, 23 października i będzie ich w sumie 8. Oznacza to, że jest drugim najdłuższym sezonem pod względem liczby odcinków - najwięcej, bo 10, liczył sezon 2. O której godzinie odcinki wpadną do serwisu?
Netflix z reguły publikuje swoje nowości o godzinie 9:00. W przypadku francuskiego kryminału nie będzie wyjątku - nowe odcinki 4. sezonu serialu "Lupin" zadebiutują na Netfliksie o godzinie 9:00. Dzięki temu widzowie już od samego rana mogą zapoznać się z długo wyczekiwaną kontynuacją streamingowego giganta.
Akcja 4. sezonu "Lupina" rozgrywa się 4 lata po wydarzeniach z poprzedniej części. Assane Diop (Omar Sy) wciąż odsiaduje wyrok w więzieniu. Po wszystkim zamierza odciąć się od Arsene'a Lupina i wyjechać do Senegalu, by zobaczyć się z rodziną. Nieoczekiwanie otrzymuje jednak wiadomość o serii napadów na różne muzea, której nadawcą jest... Lupin. Mimo że Assane przebywa w więzieniu, wszystko wskazuje na to, że kradzieże są jego sprawką. Aby udowodnić swoją niewinność, będzie musiał uciec z więzienia i jeszcze raz przywdziać strój Lupina.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.