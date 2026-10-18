Co nas czeka w 4. sezonie Lupina? Mam 3 ważne pytania

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery serialu "Lupin", szczególnie zakończenia 3. sezonu.

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Nie da się ukryć, że od premiery 3. sezonu "Lupina" minął kawał czasu i nie wszyscy widzowie pamiętają, co właściwie wydarzyło się w ostatniej odsłonie. A przecież finał zostawił nas z szokującym cliffhangerem, przez co musieliśmy żyć w niewiedzy przez 3 kolejne lata. Czas oczekiwania na szczęście powoli dobiega końca i miejmy nadzieję, że niebawem doczekamy się odpowiedzi na najbardziej palące pytania. Takich jest sporo, ale zanim do nich przejdziemy, przypomnijmy sobie, jak właściwie skończyła się poprzednia odsłona "Lupina".

W 3. sezonie Assane (Omar Sy) jest zmuszony żyć w ukryciu, ponieważ pozostaje najbardziej poszukiwanym człowiekiem we Francji. Odbija się to również na Claire (Ludivine Sagnier) i Raoulu (Etan Simon), dlatego Assane zamierza sfinansować ich ucieczkę z kraju. W tym celu kradnie drogocenną czarną perłę i finguje swoją śmierć przy pomocy Benjamina (Antoine Gouy). W międzyczasie z Assane'em kontaktuje się Mariama (Naky Sy Savané), która podaje się za jego matkę i twierdzi, że została porwana. Aby ją uratować, musi pomóc porywaczom w kolejnych kradzieżach. Jest tak zdeterminowany, by odzyskać matkę, że wystawia policji Benjamina.

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Assane decyduje się jednak na współpracę z komisarzem Guedirą (Soufiane Guerrab). Twierdzi, że da się aresztować, jeśli ten pomoże mu odnaleźć matkę. Podczas akcji okazuje się, że porywaczom przewodzi Jean-Luc Keller (Steve Tientcheu), osoba z przeszłości Diopa, która teraz chce się na nim zemścić. Kiedy zatem jego człowiek zostaje aresztowany, Keller obmyśla plan na zabicie Claire i Raoula. W międzyczasie Claire dowiaduje się, że Assane żyje i wciąż był obecny w jej życiu pod przykrywką, jako trener jej syna.

Ostatecznie między Diopem i Kellerem dochodzi do konfrontacji. Assane dodatkowo dotrzymuje słowa i zostaje aresztowany w zamian za wypuszczenie z więzienia Benjamina. W ostatniej scenie Diop, już jako więzień, przeżywa szok, kiedy jego kolega z sąsiedniej celi przekazuje mu kopertę ze zdjęciem, na którym znajduje się nastoletni Assane. Jest tym bardziej zaskoczony, że jego współwięźniem jest Hubert Pellegrini (Hervé Pierre).

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Lupin - 3 ważne pytania przed 4. sezonem serialu na Netflix

Kto zdradził Assane'a Diopa?

W ostatniej scenie 3. sezonu Diop otrzymuje od Pellegriniego list. W kopercie znajduje się zdjęcie młodego Assane'a, który trzyma książkę o Lupinie o tytule "Zemsta hrabiny Cagliostro". Następnie w tle rozbrzmiewa cytat z tej powieści: "Żeby cię pochwycić i zdobyć twoje zaufanie, zgodziłam się przyjąć miłość, która ci się uroiła. Może nawet uwierzyłeś, że cię kocham i w końcu sam mnie pokochałeś. Właśnie wtedy straciłeś jasność umysłu". W międzyczasie w tle pojawiają się urywki 3 bohaterów: Mariamy, Benjamina oraz Juliette Pellegrini (Clotilde Hesme). Oznacza to, że być może jedna z tych osób dopuściła się wobec Diopa zdrady i prawdopodobnie była to kobieta.

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Kadr z serialu "Lupin". Fot. materiały prasowe Netflix

Co ukrywa Mariama?

Mariama pojawiła się w serialu niespodziewanie. Na widok matki w Diopie z pewnością obudziły się głęboko skrywane uczucia, ponieważ nie miał z nią kontaktu od wielu lat. Mam jednak przeczucie, że ta wzruszająca relacja skrywa pod powierzchnią coś mrocznego i z tą bohaterką jest coś nie tak. Kiedy znienacka pojawia się w życiu Diopa, to właśnie ona, a nie Claire czy Raoul zostaje porwana. Dlaczego? Być może podaje się ona za matkę Assane'a, lecz w rzeczywistości jest kimś zupełnie innym. Istnieje również możliwość, że to właśnie ona jest zdrajczynią, a Keller ją porwał, ponieważ jest jego współpracowniczką.

Kadr z serialu "Lupin". Fot. materiały prasowe Netflix

Czy pobyt Huberta Pellegriniego w więzieniu to część większego planu?

Pellegrini został aresztowany za wrobienie Babakara Diopa, ojca Assane'a, o kradzież naszyjnika. Podczas wydarzenia charytatywnego zorganizowanego przez jego córkę Juliette, Pellegrini został podstępem zmuszony do przyznania się do winy. Dzięki temu Guedira zatrzymał go pod zarzutem oszustwa ubezpieczeniowego i Pellegrini trafił do więzienia.

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Kadr z serialu "Lupin". Fot. materiały prasowe Netflix

Pojawia się przy tym pytanie, dlaczego nie wykorzystał on swoich zasobów, aby wyplątać się z tej sprawy? W końcu człowiek tak zamożny mógłby zatuszować sprawę i uniknąć odsiadki. Podejrzewam, że jego pobyt w więzieniu może być częścią większego planu i Pellegrini po prostu czekał na Diopa za kratami, aby tam dokonać na nim zemsty.

Premiera 4. sezonu serialu "Lupin" 23 października w serwisie Netflix.

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