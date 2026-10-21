Genialne sci-fi rozwala widzom mózgi. Wykopcie je z odmętów Netfliksa

"Ciała" to serial z motywem podróży w czasie. Akcja rozgrywa się na czterech płaszczyznach narracyjnych. Detektywi z różnych okresów historycznych odnajdują siało w tym samym miejscu. Badają zbrodnię na swoje sposoby, bo rozwiązanie zagadki kryminalnej to jedyny sposób, aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii.

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"Ciała" zadebiutowały na Netfliksie w 2023 roku. Serial science fiction zdobył uznanie krytyków. 83 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes nie wzięło się znikąd. Użytkownicy platformy też całkiem chętnie po niego sięgali. Ale dzisiaj spoczywa gdzieś w odmętach biblioteki platformy. Mówi się, że jest szalenie niedoceniany.

Ciała - opinie o sci-fi Netfliksa

W mediach społecznościowych "Ciała" ciągle się nieśmiało przewijają. Widzowie umieszczają je na listach ukrytych pereł Netfliksa i piszą, że zasługują na większe uznanie. Jak wynika z ich opinii, serial science fiction dosłownie rozwala mózg. Trudno się po nim pozbierać.

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Właśnie skończyłem "Ciała" na Netfliksie i mój mózg zmieił się w jajecznicę, ale wow wow wow uwielbiam



"Ciała" na Netfliksie (właśnie je bindżuję) to zdecydowanie najlepszy serial, jaki widziałam od lat. Oglądajcie jeśli możecie!



"Ciała" na Netfliksie? Najlepsze i niedocenione - czytamy na X (dawny Twitter).

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Powodów do obejrzenia "Ciał" jest na pewno wiele. Serial nie tylko miesza wątki kryminalne z science fiction, uwodząc wciągającą intrygą, ale też może się pochwalić gwiazdorską obsadą. W jedną z ról wciela się dobrze dzisiaj znany użytkownikom Netfliksa z "Dojrzewania" Stephen Graham. I on jak zwykle nie zawodzi.

"Ciała" to jeden z tych seriali, do których jak już siądziecie, to się nie oderwiecie. Składa się z ośmiu odcinków, z czego każdy trwa około godziny. Daje się dzięki temu obejrzeć ciurkiem, tylko trzeba zarezerwować sobie na niego trochę czasu. I najlepiej nie siadać do seansu późno, bo zarwiecie dla niego nockę.

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