Uwielbiany sequel Yellowstone stał się jeszcze lepszy. Fani pod wrażeniem
Sequel "Yellowstone" przed chwilą powrócił z 2. sezonem. Od razu wbił on fanów w ziemię. Są pod jego ogromnym wrażeniem. W mediach społecznościowych piszą, że jest nawet lepszy od swojego poprzednika.
"Marshals" nie jest typowym sequelem. Totalnie porzuca formułę "Yellowstone", bo w tym wypadku nie oglądamy rozgrywającej się na ogromnym ranczu telenoweli. Zamiast niej dostajemy pełnokrwisty procedural. Śledzimy losy Kayce'ego Duttona, który dołącza do elitarnej jednostki US Marshals, aby ścigać grasujących w Montanie przestępców.
Widzowie pokochali 1. sezon "Marshals" wystarczająco, żeby CBS zechciało serial przedłużyć o kolejną odsłonę. Wszystko odbyło się w błyskawicznym tempie, bo serial powraca po niespełna półrocznej przerwie. W Stanach Zjednoczonych nowe odcinki zadebiutowały już 4 października. U nas nieco później. Pierwszy epizod pojawił się na SkyShowtime.
Marshals - opinie o 2. sezonie sequela Yellowstone
Tym samym fani już przed polską premierą 2. sezony "Marshals" mogli dowiedzieć się, czego mniej więcej powinni się spodziewać. W mediach społecznościowych zaroiło się od opinii na temat nowej odsłony hitowego serialu. Nie brakuje wśród nich głosów, że produkcja stała się jeszcze lepsza. Widzowie są pod jej ogromnym wrażeniem.
Właśnie obejrzałem pierwszy odcinek 2. sezonu "Marshals" i jestem pod wrażeniem. Jest więcej akcji i stawka poszła w górę. Ogląda się znacznie lepiej niż którykolwiek odcinek z poprzedniego sezonu
2. sezon "Marshals" już dostarcza
Jeszcze nawet nie obejrzałem pięciu minut pierwszego odcinka 2. sezonu "Marshals", a już jestem całkowicie kupiony
- czytamy na X (dawny Twitter).
Skoro 2. sezon "Marshals" zaczyna się z takim hukiem, fani powinni z nadzieją spoglądać w przyszłość. W końcu nawet się nie zaczął porządnie rozpędzać. Kolejne odcinki w naszym kraju będą pojawiać się w nadchodzące piątki na SkyShowtime.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.