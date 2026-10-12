Uwielbiany sequel Yellowstone stał się jeszcze lepszy. Fani pod wrażeniem

"Marshals" nie jest typowym sequelem. Totalnie porzuca formułę "Yellowstone", bo w tym wypadku nie oglądamy rozgrywającej się na ogromnym ranczu telenoweli. Zamiast niej dostajemy pełnokrwisty procedural. Śledzimy losy Kayce'ego Duttona, który dołącza do elitarnej jednostki US Marshals, aby ścigać grasujących w Montanie przestępców.

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Widzowie pokochali 1. sezon "Marshals" wystarczająco, żeby CBS zechciało serial przedłużyć o kolejną odsłonę. Wszystko odbyło się w błyskawicznym tempie, bo serial powraca po niespełna półrocznej przerwie. W Stanach Zjednoczonych nowe odcinki zadebiutowały już 4 października. U nas nieco później. Pierwszy epizod pojawił się na SkyShowtime.

"MARSHALS" OBEJRZYSZ NA:

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Marshals - opinie o 2. sezonie sequela Yellowstone

Tym samym fani już przed polską premierą 2. sezony "Marshals" mogli dowiedzieć się, czego mniej więcej powinni się spodziewać. W mediach społecznościowych zaroiło się od opinii na temat nowej odsłony hitowego serialu. Nie brakuje wśród nich głosów, że produkcja stała się jeszcze lepsza. Widzowie są pod jej ogromnym wrażeniem.

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Właśnie obejrzałem pierwszy odcinek 2. sezonu "Marshals" i jestem pod wrażeniem. Jest więcej akcji i stawka poszła w górę. Ogląda się znacznie lepiej niż którykolwiek odcinek z poprzedniego sezonu



2. sezon "Marshals" już dostarcza



Jeszcze nawet nie obejrzałem pięciu minut pierwszego odcinka 2. sezonu "Marshals", a już jestem całkowicie kupiony - czytamy na X (dawny Twitter).

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Skoro 2. sezon "Marshals" zaczyna się z takim hukiem, fani powinni z nadzieją spoglądać w przyszłość. W końcu nawet się nie zaczął porządnie rozpędzać. Kolejne odcinki w naszym kraju będą pojawiać się w nadchodzące piątki na SkyShowtime.

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