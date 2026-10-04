Czy rodzeństwo z Yellowstone jeszcze się spotka? Zaskakujące wieści

Wszystko zaczyna się od rodziny Duttonów, od ojca i jego czwórki dzieci. Z całej ekipy pozostało dwoje i Rip, który chyba był najbliższy ideałowi ranczera i zarazem patriarchy rodu – Johna Duttona. Po brutalnym i poruszającym finale rodzina rozdzieliła się na dwa seriale (a w przyszłości może i więcej). Kayce trafił do proceduralnej produkcji o stróżach prawa, czyli „Marshals: Historia z Yellowstone”, a Beth i Rip zdecydowali się otworzyć własne „Ranczo Duttonów”. Czy jest szansa, że drogi tej rodziny zejdą się znowu?

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Yellowstone i spotkanie po latach

Tak! To możliwe. Spencer Hudnut, showrunner „Marshals: Historia z Yellowstone”, rozmawiał z serwisem ScreenRant i opowiedział o planach na oba seriale. Został zapytany wprost o to, czy istnieje szansa, że rodzeństwo znowu się ze sobą spotka. Odpowiedział, że był taki plan od samego początku. Dodał, że „to zdecydowanie nasz cel” i że „fani zasługują na to, aby zobaczyć Kayce’a i jego siostrę znowu razem”.

Kadr z Marshals: Historia z Yellowstone

Niestety nie stanie się to w drugim sezonie „Marshals…”. Powodem, dla którego widzowie muszą tak długo na to czekać, są kwestie logistyczne związane z produkcją obu seriali.

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Ale myślę, że zawsze istnieje możliwość połączenia ich historii w przyszłości. Fakt, że bardzo blisko współpracowałem z facetem, który teraz prowadzi ten program, i fakt, że mamy wspólną przeszłość, może to trochę ułatwić. Wszyscy chcą, żeby Kayce i Beth kiedyś się spotkali - mówił Hudnut

Nie mam wątpliwości, że prędzej czy później do takiego spotkania dojdzie. Oba seriale mają świetne wyniki oglądalności („Marshals…” to prawdziwy fenomen!), a przy okazji mają grupę bardzo wiernych i zaangażowanych fanów. Spotkanie bohaterów z obu produkcji będzie świetną okazją, aby zachęcić widzów do śledzenia wszystkich seriali spod znaku „Yellowstone”.

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