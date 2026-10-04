Czy rodzeństwo z Yellowstone jeszcze się spotka? Zaskakujące wieści
Kayce i Beth Duttonowie poszli osobnymi drogami: on trafił do „Marshals: Historia z Yellowstone”, ona razem z Ripem do „Rancza Duttonów”. Czy rodzeństwo jeszcze spotka się na ekranie? Showrunner „Marshals…” Spencer Hudnut nie pozostawia złudzeń: to cel twórców, choć fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość.
Wszystko zaczyna się od rodziny Duttonów, od ojca i jego czwórki dzieci. Z całej ekipy pozostało dwoje i Rip, który chyba był najbliższy ideałowi ranczera i zarazem patriarchy rodu – Johna Duttona. Po brutalnym i poruszającym finale rodzina rozdzieliła się na dwa seriale (a w przyszłości może i więcej). Kayce trafił do proceduralnej produkcji o stróżach prawa, czyli „Marshals: Historia z Yellowstone”, a Beth i Rip zdecydowali się otworzyć własne „Ranczo Duttonów”. Czy jest szansa, że drogi tej rodziny zejdą się znowu?
Yellowstone i spotkanie po latach
Tak! To możliwe. Spencer Hudnut, showrunner „Marshals: Historia z Yellowstone”, rozmawiał z serwisem ScreenRant i opowiedział o planach na oba seriale. Został zapytany wprost o to, czy istnieje szansa, że rodzeństwo znowu się ze sobą spotka. Odpowiedział, że był taki plan od samego początku. Dodał, że „to zdecydowanie nasz cel” i że „fani zasługują na to, aby zobaczyć Kayce’a i jego siostrę znowu razem”.
Niestety nie stanie się to w drugim sezonie „Marshals…”. Powodem, dla którego widzowie muszą tak długo na to czekać, są kwestie logistyczne związane z produkcją obu seriali.
Ale myślę, że zawsze istnieje możliwość połączenia ich historii w przyszłości. Fakt, że bardzo blisko współpracowałem z facetem, który teraz prowadzi ten program, i fakt, że mamy wspólną przeszłość, może to trochę ułatwić. Wszyscy chcą, żeby Kayce i Beth kiedyś się spotkali - mówił Hudnut
Nie mam wątpliwości, że prędzej czy później do takiego spotkania dojdzie. Oba seriale mają świetne wyniki oglądalności („Marshals…” to prawdziwy fenomen!), a przy okazji mają grupę bardzo wiernych i zaangażowanych fanów. Spotkanie bohaterów z obu produkcji będzie świetną okazją, aby zachęcić widzów do śledzenia wszystkich seriali spod znaku „Yellowstone”.
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.