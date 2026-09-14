Zapomniany bohater Yellowstone wróci w sequelu? Aktor jest na tak

Serialowe uniwersum Taylora Sheridana (tzw. Sheridanverse) to naczynia połączone. Aktorzy znani z jednej produkcji nieraz odgrywają zupełnie inne role w pozostałych tytułach. Tak jest z Davem Annable, którego obecnie możemy oglądać w 3. sezonie "Special Ops: Lioness". A przecież niegdyś wydawało się, że będzie jednym z głównych bohaterów "Yellowstone".



Wydawało się, bo Dave Annable wcielał się w najstarszego syna Johna Duttona. Jak się okazało, Taylor Sheridan miał na Lee Duttona zupełnie inny pomysł. Bohater zginął już w pierwszym odcinku. Od tamtego czasu historia przedstawiona w "Yellowstone" toczyła się własnym torem, aż w końcu dotarła do swojego finału. Ale nie takiego ostatecznego, gdyż zdążyliśmy już dostać mnóstwo spin-offów - prequeli i sequeli.

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Yellowstone - aktor chce wrócić do swojej roli w sequelu

Tylko w tym roku pojawiły się dwa sequele "Yellowstone". W "Marshals" możemy śledzić dalsze losy Kayce'a Duttona, a "Ranczo Duttonów" skupia się na Ripie i Beth. Oba seriale cieszyły się taką popularnością, że zostały przedłużone o kolejne sezony. I właśnie dzięki temu Dave Annable widzi szansę, aby powrócić do roli Lee Duttona.

Ostatnio Dave Annable udzielił wywiadu MovieWeb, podczas którego został zapytany, czy powróciłby do roli Lee Duttona w "Marshals" bądź "Ranczu Duttonów". Entuzjastycznie przyklasnął takiemu pomysłowi:

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Wsiadam w samochód. Jestem w drodze. Zapuszczam brodę. Zafarbujmy jeszcze raz włosy. Jestem gotowy.

Czy powrót Dave'a Annable do świata "Yellowstone" jest możliwy? Teoretycznie wydaje się, że nie, skoro grany przez niego bohater zginął w pierwszym odcinku serialu. Aczkolwiek zawsze może się przecież pojawić w retrospekcjach - zarówno w "Marshals" jak i "Ranczu Duttonów". Być może więc jeszcze zobaczymy Lee Duttona.

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Więcej o "Yellowstone" poczytasz na Spider's Web:

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.