Nowy odcinek Marshals obejrzysz za darmo. 2. sezon westernu już jest

Świat "Yellowstone" wzbogacił się niedawno o nowy serial. Mowa o produkcji "Marshals: Historia z Yellowstone", która należy do uniwersum stworzonego przez Taylora Sheridana, ale za jej sterami stanął Spencer Hudnut. 1. sezon produkcji był dostępny dla widzów już na początku marca, a teraz, po upływie zaledwie 7 miesięcy, uwielbiani bohaterowie wrócili na ekrany w 2. sezonie. Premierowy odcinek nowej odsłony jest już dostępny nie tylko w SkyShowtime - można go również obejrzeć za darmo.

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Marshals: Historia z Yellowstone - 1. odcinek 2. sezonu serialu dostępny za darmo. Gdzie obejrzeć?

Opinie o serialu "Marshals" są mieszane. Po ocenach widać, że nie każdemu widzowi przypadł do gustu 1. sezon i zapewne część z nich po prostu się wykruszyła. Mimo to niektórych z pewnością zżera ciekawość, co wydarzy się w 2. sezonie. Aby to sprawdzić, nie muszą znów kupować abonamentu w SkyShowtime, jeśli jeszcze go nie posiadają. Subskrybenci z doskoku mogą zapoznać się z 1. odcinkiem 2. sezonu "Marshals: Historia z Yellowstone" zupełnie za darmo. Jest on dostępny w serwisie YouTube.

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Serial "Marshals: Historia z Yellowstone" osadzony jest w uniwersum oryginalnego serialu. Tym razem historia skupia się na Kaseyu Duttonie, który opuszcza rodzinne gospodarstwo i wstępuje do elitarnej jednostki U.S. Marshals w Montanie. Dzięki swojemu doświadczeniu kowboja i byłego Navy SEAL, rozpoczyna pościg za brutalnymi przestępcami na Dzikim Zachodzie. W tym samym czasie będzie musiał utrzymać rodzinne relacje oraz zmierzyć się z psychicznymi konsekwencjami swojej służby.

Showrunnerem i twórcą produkcji, która stanowi część uniwersum Taylora Sheridana, jest Spencer Hudnut. W obsadzie znaleźli się m.in.: Luke Grimes jako Kayce Dutton, Logan Marshall-Green jako Pete Calvin, Arielle Kebbel jako Belle Skinner, Ash Santos jako Andrea Cruz, Tatanka Means jako Miles Kittle, Brecken Merrill jako Tate Dutton, Mo Brings Plenty jako Mo oraz Gil Birmingham jako Thomas Rainwater.

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2. sezon "Marshals: Historia z Yellowstone" zadebiutował w SkyShowtime. Na platformie jest już dostępny 1. odcinek, a kolejne będą pojawiać się w każdy piątek.

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