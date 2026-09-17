Uwielbiany bohater z Yellowstone pojawi się w Marshals. Czekaliśmy

Uniwersum Taylora Sheridana rozrasta się w ekspresowym tempie. Do tej pory w kolekcji epickich westernów pojawiły się takie produkcje odcinkowe jak "Yellowstone", "1883" czy "1923", a w marcu tego roku na małych ekranach zadebiutował długo wyczekiwany serial "Madison". Wcześniej pojawiła się również kolejna nowość, czyli "Marshals: Historia z Yellowstone" stworzona przez Spencera Hudnut.

1. sezon produkcji był dostępny dla widzów już na początku marca. Teraz, po upływie zaledwie 7 miesięcy, uwielbiani bohaterowie znów powrócą na ekrany za sprawą 2. sezonu. Studio Paramount ogłosiło już nawet, że w nowych odcinkach pojawi się ważny bohater "Yellowstone".

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Jefferson White wraca do roli Jimmy'ego Hurdstroma w 2. sezonie Marshals: Historia z Yellowstone

"Marshals: Historia z Yellowstone" wróci lada moment. 2. sezon będzie dostępny w Polsce 9 października (czyli z 4-dniową obsuwą w stosunku do Stanów Zjednoczonych). Zanim jednak produkcja wróci na ekrany, Paramount ujawnił ważne ogłoszenie o powrocie znanego z "Yellowstone" aktora.

Jefferson White, który przez wszystkie pięć sezonów "Yellowstone", kultowego westernu Taylora Sheridana, wcielał się w postać Jimmy'ego Hurdstroma, oficjalnie powróci do tej roli w 2. sezonie "Marshals: HIstoria Yellowstone". Aktor pojawi się w roli drugoplanowej, więc będzie obecny przez większość sezonu, choć prawdopodobnie nie w każdym odcinku.

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Serial "Marshals: Historie z Yellowstone" osadzony jest w uniwersum oryginalnego serialu. Tym razem historia skupia się na Kaseyu Duttonie (w tej roli Luke Grimes), który opuszcza rodzinne gospodarstwo i wstępuje do elitarnej jednostki U.S. Marshals w Montanie. Dzięki swojemu doświadczeniu kowboja i byłego Navy SEAL, rozpoczyna pościg za brutalnymi przestępcami na Dzikim Zachodzie. W tym samym czasie będzie musiał utrzymać rodzinne relacje oraz zmierzyć się z psychicznymi konsekwencjami swojej służby.

Showrunnerem i twórcą produkcji, która stanowi część uniwersum stworzonego przez Taylora Sheridana, jest Spencer Hudnut. W obsadzie znaleźli się:

Luke Grimes jako Kayce Dutton

Logan Marshall-Green jako Pete Calvin

Arielle Kebbel jako Belle Skinner

Ash Santos jako Andrea Cruz

Tatanka Means jako Miles Kittle

Brecken Merrill jako Tate Dutton

Mo Brings Plenty jako Mo

Gil Birmingham jako Thomas Rainwater

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.