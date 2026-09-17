Uwielbiany bohater z Yellowstone pojawi się w Marshals. Czekaliśmy
2. sezon "Marshals: Historia z Yellowstone" lada moment zadebiutuje w SkyShowtime. Widzowie z pewnością nie mogą się doczekać, tym bardziej że do swojej roli wróci znany aktor.
Uniwersum Taylora Sheridana rozrasta się w ekspresowym tempie. Do tej pory w kolekcji epickich westernów pojawiły się takie produkcje odcinkowe jak "Yellowstone", "1883" czy "1923", a w marcu tego roku na małych ekranach zadebiutował długo wyczekiwany serial "Madison". Wcześniej pojawiła się również kolejna nowość, czyli "Marshals: Historia z Yellowstone" stworzona przez Spencera Hudnut.
1. sezon produkcji był dostępny dla widzów już na początku marca. Teraz, po upływie zaledwie 7 miesięcy, uwielbiani bohaterowie znów powrócą na ekrany za sprawą 2. sezonu. Studio Paramount ogłosiło już nawet, że w nowych odcinkach pojawi się ważny bohater "Yellowstone".
Jefferson White wraca do roli Jimmy'ego Hurdstroma w 2. sezonie Marshals: Historia z Yellowstone
"Marshals: Historia z Yellowstone" wróci lada moment. 2. sezon będzie dostępny w Polsce 9 października (czyli z 4-dniową obsuwą w stosunku do Stanów Zjednoczonych). Zanim jednak produkcja wróci na ekrany, Paramount ujawnił ważne ogłoszenie o powrocie znanego z "Yellowstone" aktora.
Jefferson White, który przez wszystkie pięć sezonów "Yellowstone", kultowego westernu Taylora Sheridana, wcielał się w postać Jimmy'ego Hurdstroma, oficjalnie powróci do tej roli w 2. sezonie "Marshals: HIstoria Yellowstone". Aktor pojawi się w roli drugoplanowej, więc będzie obecny przez większość sezonu, choć prawdopodobnie nie w każdym odcinku.
Serial "Marshals: Historie z Yellowstone" osadzony jest w uniwersum oryginalnego serialu. Tym razem historia skupia się na Kaseyu Duttonie (w tej roli Luke Grimes), który opuszcza rodzinne gospodarstwo i wstępuje do elitarnej jednostki U.S. Marshals w Montanie. Dzięki swojemu doświadczeniu kowboja i byłego Navy SEAL, rozpoczyna pościg za brutalnymi przestępcami na Dzikim Zachodzie. W tym samym czasie będzie musiał utrzymać rodzinne relacje oraz zmierzyć się z psychicznymi konsekwencjami swojej służby.
Showrunnerem i twórcą produkcji, która stanowi część uniwersum stworzonego przez Taylora Sheridana, jest Spencer Hudnut. W obsadzie znaleźli się:
- Luke Grimes jako Kayce Dutton
- Logan Marshall-Green jako Pete Calvin
- Arielle Kebbel jako Belle Skinner
- Ash Santos jako Andrea Cruz
- Tatanka Means jako Miles Kittle
- Brecken Merrill jako Tate Dutton
- Mo Brings Plenty jako Mo
- Gil Birmingham jako Thomas Rainwater
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