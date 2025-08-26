REKLAMA
Netflix robi serial z ekipą Detektywa i Yellowstone

Netflix wylicytował popularny projekt, w który zaangażowany są: twórca serialu "Detektyw", czyli Nic Pizzolatto, Matthew McConaughey, który grał w 1. sezonie "Detektywa", a także znany z "Yellowstone" Cole Hauser. Co wiadomo na temat serialu?

Anna Bortniak
netflix mcconaighey hauser serial pizzolatto
Pod koniec sierpnia odbyła się licytacja bardzo popularnego projektu, w który zaangażowane były największe platformy streamingowe - Netflix, Amazon i Apple. Ostatecznie zwycięstwo odniósł streamingowy gigant, który przejmie wspieraną przez Skydance Sports serial. Chociaż szczegóły na temat produkcji są trzymane w ścisłej tajemnicy, można co nieco wywnioskować, jakiej tematyki będzie dotyczyła produkcja. Potwierdzono również, że umowy dotyczące głównych ról zostały już sfinalizowane.

Netflix: Nic Pizzolatto, Matthew McConaughey i Cole Hauser zaangażowani w nowy serial

Netflix wygrał licytację na popularny projekt, który jest wspierany przez Skydance Sports. Jak podaje The Hollywood Reporter, zaangażowano do niego Nica Pizzolatto, twórcę "Detektywa" od HBO, a także Matthew McConaugheya i Cole'a Hausera. Według doniesień ci dwaj aktorzy sfinalizowali już umowy, co oznacza, że zagrają w serialu główne role.

Szczegóły na temat projektu trzymane są w ścisłej tajemnicy. Nazywa się go roboczo "The Brothets Project" ze względu na to, iż McConaughey i Hauser mają grać braci. Nie wiadomo, jacy są to bracia i w jakich okolicznościach mieliby się znaleźć, choć można co nieco wywnioskować - biorąc pod uwagę, że projekt wspierany jest przez Skydance Sports, można przypuszczać, że będzie miał on charakter sportowy.

Nadchodzący projekt jest o tyle ciekawy, że w interesujący sposób łączy on trzy wspomniane nazwiska. Pizzolatto, twórca "Detektywa", współpracował z McConaugheyem na planie 1. sezonu serialu kryminalnego od HBO. McConaughey prowadził z kolei rozmowy na temat potencjalnego występu w spin-offie "Yellowstone". Tymczasem Hauser ma zagrać w innej produkcji z uniwersum "Yellowstone" - "The Dutton Ranch". Dodatkowo obaj aktorzy mieli okazję spotkać się na bardzo wczesnych etapach swoich karier - zagrali oni w filmie "Uczniowska balanga" z 1993 roku.

O serialach Netfliksa czytaj w Spider's Web:

26.08.2025 12:22
