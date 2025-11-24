SkyShowtime pokazał listę nowości, w tym na 2026 rok. Będzie grubo

Ładowanie...

Platforma SkyShowtime zadomowiła się już na naszym rynku. Trudno nie zauważyć, że całkiem sprawnie uzupełniła lukę wśród serwisów VOD, dostarczając do Polski filmy i seriale, których nie dało się nigdzie zobaczyć, względnie do abonamentowego VOD trafiały ze sporym opóźnieniem.



SkyShowtime udostępnił listę zapowiedzianych nowości. Większość z nich swoją premierę będzie miała w 2026 roku. Platforma nie podaje jednak dokładnych dat, możemy więc spodziewać się, że niektóre z nich zostaną przesunięte. Są tu też tytuły, które są na wczesnych etapach produkcji.

Spis treści:

SkyShowtime – nowości na 2026 rok - filmy

Mission: Impossible – The Final Reckoning

To już ósmy film akcji z serii „Mission: Impossible”. W roli głównej oczywiście Tom Cruise jako Ethan Hunt. Bohater i tym razem stanie przed trudnym do wykonania zadaniem. Będzie musiał wytropić i unieszkodliwić zagrażającą światu broń nowego typu. Jeśli się to nie uda i wpadnie ona w niepowołane ręce, ludzkość może być zagrożona.

Premiera filmu w SkyShowtime już 17 grudnia 2025.

Jak wytresować smoka

Aktorska wersja uwielbianej animacji z 2010 roku otrzymała zaskakująco (jak na powrót) dobre oceny. Film w reżyserii Deana DeBloisa okazał się być na tyle wierny oryginałowi, aby nie wkurzyć widzów, a przy okazji na tyle atrakcyjny, aby zachęcić nowych widzów do seansu.

W serwisie SkyShowtime pojawi się 12 stycznia 2026.

Naga broń

Naga broń z Liamem Neesonem i Pamelą Anderson zaledwie kilka miesięcy temu szalała w kinach, a widzowie i krytycy byli (niemal) zgodni: to całkiem udany powrót po latach i przy okazji całkiem nieźle Neeson wszedł w buty Lesliego Nielsena. Z kin (z przystankami w SVoD) leci prosto do SkyShowtime.

Premiera już 19 lutego 2026.

Smerfy Wielki Film

Film może wielki, ale smerfy co do zasady są bardzo małe. Choć produkcja nie zebrała może wysokich not od krytyków, to widzowie tłumnie poszli do kin. Opowiada o szalonej przygodzie, jaką przeżyją niebieskie ludki, aby ocalić porwanego przez Gargamela Papę Smerfa. Film to animacja CGI połączona z elementami live action.

Na SkyShowtime pojawi się 26 lutego.

SkyShowtime – nowości na 2026 rok – seriale ze świata Yellowstone

Marshals: historia z Yellowstone

Fani „Yellowstone” zaczęło się, to nie są ćwiczenia. Nowy serial o Duttonach już zmierza do SkyShowtime. Głównym bohaterem jest tu Kayce Dutton, który dołącza do elitarnej jednostki U.S. Marshals. Wygląda na to, że syn Johna zrezygnuje z wypasu krów i ruszy, aby strzelać do przestępców, co w oryginalnym serialu (przyznajmy to) wychodziło mu najlepiej.

Dutton Ranch

„Dutton Ranch” to na razie roboczy tytuł produkcji, która również pokaże, co działo się z Duttonami po zakończeniu serialu „Yellowstone”. Ten opowie o dalszych losach Beth i Ripa, którzy szukają własnego szczęścia poza ojcowizną. W obsadzie pojawią się również Annette Bening i Ed Harris.

The Madison

To już trzeci serial, który będzie rozgrywał się po fabule „Yellowstone”. Tym razem będziemy śledzić świeżych ranczerów, którzy przeprowadzili się z Nowego Jorku w pobliże Madison River, aby właśnie tam, żyć bliżej natury. Opis nie jest może przesadnie zachęcający, ale obsada już tak. Na ekranie zobaczymy: Michelle Pfeiffer, Matthew Foxa, Patricka Adamsa, Amiah Miller, Elle Chapman.

SkyShowtime – nowości na 2026 rok - seriale

SkyShowtime – nowości na 2026 rok. Seriale

All In

Opowieść o dwóch rodzinach, holenderskiej i flamandzkiej, które spędzają lato w hiszpańskim hotelu. Konflikt między nimi będzie narastał, a sytuacji nie pomoże fakt, że kurort odwiedzi grupa przestępców. „All In” ma być satyrą na turyzm i ewidentnie widać tu pokrewieństwo z „Białym Lotosem”. I to dobrze, bo właśnie takich satyr potrzebujemy.

Amadeus

25-letni Amadeusz przybywa do Wiednia, gdyż chce odnaleźć własną drogę. Na miejscu poznaję śpiewaczkę Konstancję i szanowanego Antonia Salieriego. Wiecie już w którą stronę to zmierza, prawda? Nowe spojrzenie na życie najsłynniejszego z Amadeuszy zapowiada się na prawdziwą ucztę. W rolach głównych Will Sharpe, Gabrielle Creevy i Paul Bettany.

Dexter: Resurrection (Dexter: Zmartwychwstanie) , sezon 2

Kto ma wiedzieć, ten wie, że losy serialowego Dextera były przez chwilę na zakręcie. Dobra wiadomość jest jednak taka, że nowa seria wróci do Polski z 2. sezonem, choć nie jest jeszcze pewne, kiedy to nastąpi.

Sweetpea (Złotko), sezon 2

Rhiannon wraca z nową siłą i jeszcze większą liczbą problemów: kłopotliwy romans, siostra wyprzedająca rodzinny dom, rywalka depcząca jej po piętach i zabójca kopiujący jej zbrodnie. Gdy jej tajemnice zaczynają wypływać, musi odpowiedzieć sobie na jedno pytanie - czy sama nie stała się potworem?

The Agency: Central Intelligence (Agencja: Służba Wywiadu), sezon 2

Martian wciąż balansuje między lojalnością wobec CIA a desperacką próbą uratowania Samii, więzionej w Sudanie. Każdy jego ruch może oznaczać zdradę albo ratunek. Stąpa po lodzie, na którym nikt nie utrzymałby równowagi.

The Burbs

Młode małżeństwo trafia na przedmieścia, gdzie miało być spokojnie. Ale nowy sąsiad przynosi ze sobą tajemnice, które rozbijają ich codzienność i odsłaniają śmiertelne zagrożenia, o jakich nikt na tej ulicy nie chciał pamiętać.

The Copenhagen Test

Analityk wywiadu Alex Hale odkrywa, że ktoś zhakował jego mózg i widzi wszystko, co on. Uwięziony między agencją a nieznanymi hakerami musi grać rolę, kontrolować każdą reakcję i nie dać się złamać - bo każda myśl może go zdradzić.

Gomorrah – The Origins

Jakby seriali o włoskiej mafii było za mało, to Gomorrah cofnie was do lat 70., aby pokazać, jak wyglądał przestępczy świat w czasie kulturalnej rewolucji. Młody Savastano stara się wspinać po szczeblach przestępczej organizacji. Fabuła skupi się nie na bossach, a na chłopakach, którzy chcą podbić świat.

MobLand (Strefa gangsterów), sezon 2

Serial przez kilka tygodni nie schodził z ust polskich widzów i krytyków. Doskonale obsadzona opowieść (Pierce Brosnan, Helen Mirren, Tom Hardy) o przestępczym imperium wróci z nową serią. I to już w przyszłym roku na SkyShowtime.

Lioness, sezon 3

CIA znów wchodzi na minę. Joe, Kaitlyn i Byron sprowadzają nową agentkę, by rozpracować nieznane wcześniej zagrożenie. Sprawa robi się osobista, a Joe musi zmierzyć się z konsekwencjami tego, ile poświęciła dla programu Lioness.

Pionek

To, co widzicie, to tytuł roboczy. Serial to kontynuacja „Ślebody” przenosi akcję na Górny Śląsk. Anka i Sebastian wracają do gry, trafiając w środek śląskich tajemnic i konfliktów, które ciągną się od pokoleń. Serial w produkcji, zapowiada się mroczniej i bardziej lokalnie.

PONIES

Moskwa 1977. Dwie sekretarki z ambasady USA tracą mężów w podejrzanych okolicznościach. Bea i Twila wchodzą do CIA i wpadają na trop zimnowojennego spisku, który może wywrócić do góry nogami wszystko, co wiedziały o tamtej epoce.

Star Trek: Starfleet Academy

Nowi kadeci Floty mierzą się z presją, rywalizacją i pierwszym prawdziwym zagrożeniem dla Federacji. Holly Hunter przewodzi obsadzie, a serial obiecuje miks szkolnych dramatów i klasycznego „Star Trekowego” ducha.

Konrad Chwast 24.11.2025 19:36

