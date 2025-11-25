REKLAMA
A więc tak wygląda nowe Yellowstone. Nie wierzyłem, że to się uda

Właśnie pojawił się zwiastun nowego serialu ze świata „Yellowstone”. Produkcja nazywa się "Marshals: historia z Yellowstone" i wygląda naprawdę godnie. Przyznam, że przecieram oczy ze zdziwienia.

Konrad Chwast
yellowstone serial nowy zwiastun
Przecieram te oczy, bo trochę nie spodziewałem się, że to pójdzie tak sprawnie. „Yellowstone” skończyło się w niezbyt dobrym stylu. Finałowy sezon może nie miał najtragiczniejszej fabuły, ale twórcy musieli pocerować produkcję. Na ostatniej prostej z obsady serialu odszedł bowiem Kevin Costner, który wcielał się w… głównego bohatera, nestora rodu Duttonów.

Gdy serial dobiegał końca, widzowie nie byli zbyt zadowoleni, a nawet więcej – mimo nienajgorszych wyników oglądalności, głosy krytyki były bardzo ostre. To jednak nie zniechęciło twórcy serialu, Taylora Sheridana, ani nawet Paramountu. Bardzo szybko ogłoszono, że powstaną kolejne seriale opowiadające o dalszych losach Duttonów, a nawet we wspomnianym finale zbudowano podwaliny pod nowe fabuły.

Marshals: historia z Yellowstone – tak wygląda zwiastun

„Y: Marshals” raz jeszcze zabierze was do świata „Yellowstone”, a więc kowbojów strzegących swoich trzód, peryferii cywilizacji i groźnej natury. Głównym bohaterem serialu jest tu Casey Dutton (Luke Grimes), który po śmierci ojca nie odwiesza na kołek swojego kapelusza, ale zakłada go w innym celu – aby łapać bandziorów.

Nasz bohater wstąpi bowiem do elitarnej jednostki U.S. Marshals, która pilnuje porządku i wymierza sprawiedliwość na terenie Montany. Co ważne, wraz z naszym bohaterem wracają starzy aktorzy, czyli Brecken Merrill (syn Tate) czy Gil Birmingham (przywódca Indian Thomas Rainwater).

Nie wierzę, że się udało.

O nowych serialach w świecie „Yellowstone” mówi się od bardzo dawna, ale jak na razie realizowane były tylko prequele pokazujące przeszłość rodziny i ziemi, na której żyją. Najwcześniej mówiono o „6666”, czyli o serii mającej opowiadać o ranczu w Teksasie, tym samym, do którego przeniósł się Jimmy. Produkcja została jednak wstrzymana i w tym momencie nie wiemy, czy opóźnienie oznacza konieczne dokrętki, czy może serial nie jest zbyt udany i zostanie odłożony na półkę. Twórcy co prawda zasłaniają się tym, iż trudno jest im zarezerwować odpowiednie lokacje, ale to oznacza tylko tyle, że coś poszło niezgodnie z planem.

Czytaj także: SkyShowtime pokazał listę nowości, w tym na 2026 rok. Będzie grubo

Tymczasem znacznie późniejsze projekty są już w bardzo zaawansowanej fazie produkcji. Nie tylko „Marshals: historia z Yellowstone”, ale również dwa inne. Zaledwie wczoraj serwis SkyShowtime informował, że do serwisu zmierza „The Madison”, czyli serial z Michelle Pfeiffer, ale także znacznie bardziej wyczekiwany „Dutton Ranch”. Ten ostatni opowiada o dalszych losach Beth i Ripa, którzy planują założyć własne, zupełnie nowe rancho.

Trzeba przyznać, że Sheridan i jego ekipa bardzo szybko wzięli się za robotę i jeśli wszystko pójdzie dobrze, to przynajmniej 2 z seriali rozwijających „Yellowstone”, zobaczymy w przyszłym roku.

Psst! Tak się składa, że SkyShowtime jakiś czas temu ruszył z wielką promocją, w ramach której subskrypcja kosztuje aż 40 proc. mniej. To zatem idealna okazja, by przyjrzeć się bliżej ofercie serwisu i oprócz "Yellowstone" zapoznać się również z innymi pozycjami w obszernej bibliotece platformy. Więcej na temat promocji piszemy tu.

