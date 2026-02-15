Netflix nadrabia zaległości. Prequel Yellowstone już dostępny
Subskrybenci Netfliksa i widzowie serialu "Yellowstone" długo czekali na tę informację. Podczas gdy do tej pory mogli śledzić wyłącznie oryginalną produkcję o rodzinie Duttonów, od dziś mogą się już zapoznać z prequelem tej historii - serial "1883" właśnie wpadł do serwisu Netflix.
Fani Taylora Sheridana mogliby posiadać właściwie tylko jedną subskrypcję - tę do serwisu SkyShowtime. To właśnie tam dostępne są wszystkie tytułu z uniwersum "Yellowstone". Na ten moment widzowie mogą zapoznać się ze wszystkimi sezonami oryginalnego serialu, a także prequeli "1923" oraz "1883". Za jakiś czas do kolekcji dołączy również sequel "The Madison". Opowie on o małżeństwie, które przenosi się z Nowego Jorku do Montany, aby rozpocząć nowe życie.
Tymczasem na Netfliksie do tej pory był dostępny wyłącznie serial "Yellowstone", i to w dodatku tylko 4 sezonu (składa się on w sumie z 5 części). Serwis powoli nadrabia jednak zaległości - w weekend bibliotekę serwisu zasilił również wspomniany już wcześniej prequel "1883", który jest dostępny do obejrzenia w całości.
1883 dostępny na Netflix. To prequel serialu Yellowstone
Serial "1883" autorstwa Taylora Sheridana zadebiutował w grudniu 2021 roku i był emitowany do lutego 2022 roku. Oznacza to, pojawił się na Netfliksie niemal 4 lata po premierze finałowego odcinka. Cóż, lepiej późno niż wcale.
Głównym bohaterem produkcji, której akcja rozgrywa się w XIX wieku, jest James Dutton (w tej roli Tim McGraw), który wraz ze swoją rodziną odbywa niebezpieczną podróż przez Dziki Zachód z Teksasu do Montany. James wraz z rodziną dołącza do karawany europejskich imigrantów, której dowodzi Shea Bennan (Sam Elliott). Podczas wędrówki na zachód będą musieli zmierzyć się nie tylko z bandytami, ale również surową pogodą i wyniszczającymi chorobami.
Tymczasem ci widzowie, którzy mieli okazję zapoznać się już ze wszystkimi produkcjami ze świata "Yellowstone", wciąż czekają na wspomniany już sequel "The Madison". Produkcja z Michelle Pfeiffer i Kurtem Russellem w rolach głównych, która określana jest jako "najbardziej intymne dzieło Sheridana", pokaże studium żałoby i relacji międzyludzkich. Pierwsze efekty będą mogli zobaczyć użytkownicy platformy Paramount+ już 14 marca. W Polsce serial trafi natomiast na platformę SkyShowtime, jednak nie wiadomo, czy odbędzie się równolegle z zagraniczną premierą.
