Netflix nadrabia zaległości. Prequel Yellowstone już dostępny

Ładowanie...

Fani Taylora Sheridana mogliby posiadać właściwie tylko jedną subskrypcję - tę do serwisu SkyShowtime. To właśnie tam dostępne są wszystkie tytułu z uniwersum "Yellowstone". Na ten moment widzowie mogą zapoznać się ze wszystkimi sezonami oryginalnego serialu, a także prequeli "1923" oraz "1883". Za jakiś czas do kolekcji dołączy również sequel "The Madison". Opowie on o małżeństwie, które przenosi się z Nowego Jorku do Montany, aby rozpocząć nowe życie.

Tymczasem na Netfliksie do tej pory był dostępny wyłącznie serial "Yellowstone", i to w dodatku tylko 4 sezonu (składa się on w sumie z 5 części). Serwis powoli nadrabia jednak zaległości - w weekend bibliotekę serwisu zasilił również wspomniany już wcześniej prequel "1883", który jest dostępny do obejrzenia w całości.

REKLAMA

1883 dostępny na Netflix. To prequel serialu Yellowstone

Serial "1883" autorstwa Taylora Sheridana zadebiutował w grudniu 2021 roku i był emitowany do lutego 2022 roku. Oznacza to, pojawił się na Netfliksie niemal 4 lata po premierze finałowego odcinka. Cóż, lepiej późno niż wcale.

Głównym bohaterem produkcji, której akcja rozgrywa się w XIX wieku, jest James Dutton (w tej roli Tim McGraw), który wraz ze swoją rodziną odbywa niebezpieczną podróż przez Dziki Zachód z Teksasu do Montany. James wraz z rodziną dołącza do karawany europejskich imigrantów, której dowodzi Shea Bennan (Sam Elliott). Podczas wędrówki na zachód będą musieli zmierzyć się nie tylko z bandytami, ale również surową pogodą i wyniszczającymi chorobami.

Tymczasem ci widzowie, którzy mieli okazję zapoznać się już ze wszystkimi produkcjami ze świata "Yellowstone", wciąż czekają na wspomniany już sequel "The Madison". Produkcja z Michelle Pfeiffer i Kurtem Russellem w rolach głównych, która określana jest jako "najbardziej intymne dzieło Sheridana", pokaże studium żałoby i relacji międzyludzkich. Pierwsze efekty będą mogli zobaczyć użytkownicy platformy Paramount+ już 14 marca. W Polsce serial trafi natomiast na platformę SkyShowtime, jednak nie wiadomo, czy odbędzie się równolegle z zagraniczną premierą.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 15.02.2026 15:03

Ładowanie...