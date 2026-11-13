Marshals: czemu nie ma nowego odcinka? Sequel Yellowstone jeszcze wróci
Czy fani "Yellowstone" panikują? Powód jest. W końcu od paru tygodni, co piątek na SkyShowtime debiutował nowy odcinek popularnego sequela serialu Taylora Sheridana. 13 listopada 6. epizod 2. sezonu "Marshals" jednak się na platformie nie pojawił. Dlaczego? Kiedy można się spodziewać jego premiery?
"Marshals" zmieniło zasady gry w świecie "Yellowstone". To pierwszy serial osadzony w uniwersum kowbojskiej telenoweli, który postawił na formułę policyjnego procedurala. Śledzimy w nim losy dobrze nam znanego Kayce'a Duttona, który dołącza do elitarnej jednostki U.S. Marshals, aby ścigać kolejnych przestępców, jednocześnie chroniąc dziedzictwo swojej rodziny. Widzom spodobało się takie podejście, dzięki czemu produkcja doczekała się 2. sezonu.
2. sezon "Marshals" zadebiutował stosunkowo niedawno. W Polsce stało się to 9 października. Od tamtej pory na SkyShowtime co tydzień, w każdy piątek, debiutowały kolejne odcinki sequela "Yellowstone". 13 listopada tak się nie stało. I nie chodzi o to, że piątek trzynastego jest pechowy. Powód takiego stanu rzeczy jest znacznie bardziej prozaiczny.
Marshals - czemu nie ma nowego odcinka sequela Yellowstone?
Spokojnie. 2. sezon "Marshals" jeszcze się nie skończył. Do finału daleka droga, bo nowa odsłona popularnego sequela "Yellowstone" składa się łącznie z 20 odcinków. Skoro na razie utknęliśmy na piątym, to kiedy pojawią się następne? Już niedługo.
Żeby zrozumieć, dlaczego 13 listopada na SkyShowtime nie zadebiutował 6. odcinek 2. sezonu "Marshals" musimy się nieco cofnąć w czasie. W Polsce kolejne epizody pojawiają się z kilkudniowym opóźnieniem. W Stanach Zjednoczonych ich emisja odbywa się właśnie w niedziele na kanale CBS. 8 listopada tak się jednak nie stało.
W zeszłą niedzielę CBS zdecydowało się wstrzymać emisję "Marshals", żeby podpromować swój nowy serial prawniczy. Zamiast sequela "Yellowstone" widzowie stacji mogli więc obejrzeć pierwszy odcinek "Cupertino". To jednak tylko chwilowa zmiana w ramówce stacji.
Marshals - kiedy nowy odcinek sequela Yellowstone?
Sprawa jest prosta: CBS przesunęło premierę 6. odcinka 2. sezonu "Marshals" o tydzień, co wpłynęło na emisję serialu również w Polsce. Amerykańscy widzowie nowy epizod sequela "Yellowstone" będą mogli obejrzeć już w najbliższą niedzielę, 15 listopada. Co to oznacza dla widzów z naszego kraju?
Standardowo 6. odcinek 2. sezonu "Marshals" pojawi się w Polsce niedługo po amerykańskiej premierze. Będziemy go mogli obejrzeć już w przyszły piątek, 20 listopada na SkyShowtime.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.