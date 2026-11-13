Marshals: czemu nie ma nowego odcinka? Sequel Yellowstone jeszcze wróci

"Marshals" zmieniło zasady gry w świecie "Yellowstone". To pierwszy serial osadzony w uniwersum kowbojskiej telenoweli, który postawił na formułę policyjnego procedurala. Śledzimy w nim losy dobrze nam znanego Kayce'a Duttona, który dołącza do elitarnej jednostki U.S. Marshals, aby ścigać kolejnych przestępców, jednocześnie chroniąc dziedzictwo swojej rodziny. Widzom spodobało się takie podejście, dzięki czemu produkcja doczekała się 2. sezonu.

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2. sezon "Marshals" zadebiutował stosunkowo niedawno. W Polsce stało się to 9 października. Od tamtej pory na SkyShowtime co tydzień, w każdy piątek, debiutowały kolejne odcinki sequela "Yellowstone". 13 listopada tak się nie stało. I nie chodzi o to, że piątek trzynastego jest pechowy. Powód takiego stanu rzeczy jest znacznie bardziej prozaiczny.

"MARSHALS" OBEJRZYSZ NA:

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Marshals - czemu nie ma nowego odcinka sequela Yellowstone?

Spokojnie. 2. sezon "Marshals" jeszcze się nie skończył. Do finału daleka droga, bo nowa odsłona popularnego sequela "Yellowstone" składa się łącznie z 20 odcinków. Skoro na razie utknęliśmy na piątym, to kiedy pojawią się następne? Już niedługo.

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Żeby zrozumieć, dlaczego 13 listopada na SkyShowtime nie zadebiutował 6. odcinek 2. sezonu "Marshals" musimy się nieco cofnąć w czasie. W Polsce kolejne epizody pojawiają się z kilkudniowym opóźnieniem. W Stanach Zjednoczonych ich emisja odbywa się właśnie w niedziele na kanale CBS. 8 listopada tak się jednak nie stało.

W zeszłą niedzielę CBS zdecydowało się wstrzymać emisję "Marshals", żeby podpromować swój nowy serial prawniczy. Zamiast sequela "Yellowstone" widzowie stacji mogli więc obejrzeć pierwszy odcinek "Cupertino". To jednak tylko chwilowa zmiana w ramówce stacji.

Marshals - kiedy nowy odcinek sequela Yellowstone?

Sprawa jest prosta: CBS przesunęło premierę 6. odcinka 2. sezonu "Marshals" o tydzień, co wpłynęło na emisję serialu również w Polsce. Amerykańscy widzowie nowy epizod sequela "Yellowstone" będą mogli obejrzeć już w najbliższą niedzielę, 15 listopada. Co to oznacza dla widzów z naszego kraju?

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Standardowo 6. odcinek 2. sezonu "Marshals" pojawi się w Polsce niedługo po amerykańskiej premierze. Będziemy go mogli obejrzeć już w przyszły piątek, 20 listopada na SkyShowtime.

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