Nowy serial Sheridana robi to lepiej niż Yellowstone. Widzowie go pokochali

Początkowo "The Madison" miało być sequelem "Yellowstone", ale skończyło jako całkowicie samodzielna opowieść. Choć też rozgrywa się w Montanie. Nie ma w niej jednak walki o ranczo, nie ma strzelanin i widowiskowej akcji. Jest za to melancholia, żal, żałoba. Fabuła opowiada bowiem o rodzinie z Nowego Jorku, która wyjeżdża na prowincję, aby pozbierać się po tragedii.

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Widzowie pokochali to, że Taylor Sheridan postanowił tak drastycznie zmienić ton, z jakim jest zazwyczaj kojarzony. Pokazał tym samym swoją delikatniejszą stronę, przez co udało mu się uwieść nawet tę część publiczności, która za "Yellowstone" nie przepadała. To był strzał w dziesiątkę.

"THE MADISON" OBEJRZYSZ NA:

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The Madison - serial Sheridana lepszy od Yellowstone?

"Madison" zadebiutowało w marcu 2026 roku. Od tamtej pory ciągle powiększa się grono fanów nietypowego serialu Taylora Sheridana. W mediach społecznościowych widzowie nieraz zaznaczają, że produkcja podoba im się bardziej niż "Yellowstone". Jeśli nie ogólnie, to przynajmniej pod pewnymi względami.

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Właśnie skończyłem "The Madison" i okazało się lepsze niż myślałem, choć nie miałem dużych oczekiwań. Inny ton niż większość seriali Sheridana, ale w pozytywnym sensie. Było intymnie, osobiście... z lekką dozą humoru. To była nauka jak radzić sobie z żalem i choć widzę parę scenariuszowych niedociągnięć, ogólnie uwielbiam ten serial



Właśnie obejrzałem pierwsze trzy odcinki "The Madison" 12 kciuków w górę! Lepsze niż "Landman" i pięć razy lepsze niż "Yellowstone" IMO!



Właśnie oglądam nowy serial Taylora Sheridana "The Madison". Podoba mi się bardziej niż "Yellowstone" - czytamy na X (dawny Twitter).

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Choć "Yellowstone" pozostaje najgłośniejszym i najpopularniejszym serialem Taylora Sheridana, "The Madison" okazuje się czymś na kształt perły w dorobku twórcy. Widzowie tak produkcję uwielbiają, że została ona przedłużona. I to nie o jeden sezon, tylko od razu o dwa kolejne. Najbliższy ma się pojawić w przyszłym roku, prawdopodobnie na jego początku. Macie więc jeszcze czas, żeby nadrobić dotychczasowe odcinki, jeśli oczywiście jeszcze ich nie widzieliście.

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