Yellowstone ma godnego następcę? Ten serial bije rekordy

Możemy rozpisywać się o fenomenie „Yellowstone”, ale wszystko na ten temat już powiedziano. To znaczy prawie wszystko, bo wygląda na to, że choć ten serial rozpoczął prawdziwy szał na neowesterny, to właśnie zagraża mu własny spin-off.

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Jak podaje Collider, premierę 2. sezonu „Marshals” obejrzało w dniu emisji 8,2 mln widzów, co uczyniło go najchętniej oglądanym serialem fabularnym tygodnia w amerykańskiej telewizji. Po doliczeniu 7 dni oglądania i streamingu na Paramount+ wynik wzrósł do 15,14 mln, wyprzedzając „Tropiciela” (13,86 mln) – według danych Nielsena, na które powołuje się Variety.

Marshals: Historia z Yellowstone to fenomen

Oczywiście nie da się porównać oglądalności serialu „Marshals” z innymi produkcjami ze świata „Yellowstone”, gdyż ten serial jako jedyny powstał z myślą o ogólnodostępnej amerykańskiej telewizji, a w dodatku jest emitowany w doskonałym czasie antenowym. Samo „Yellowstone” emitowane było w telewizji kablowej, a wyniki „Rancza Duttonów” podawane są głównie w kontekście streamingu (i w dodatku globalnie).

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Dla porównania dodajmy jednak, że finał „Yellowstone” osiągnął 11,4 mln widzów jednego wieczoru. Z kolei „Ranczo Duttonów” miało oglądalność na poziomie 2,9 mln w premierowy wieczór i 12,9 mln w Paramount+ w pierwszym tygodniu.

Nie zmienia to jednak faktu, że wkrótce może się okazać, że ze wszystkich seriali ze świata „Yellowstone” to właśnie „Marshals” okaże się tytułem, który przyciąga do całej marki.

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Przypomnijmy, że 2. sezon serialu „Marshals” zadebiutował w Polsce 9 października.

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