Prowadzi ranczo Duttonów, ale akcji się nie boi. Nowa rola gwizdy Yellowstone

"Yellowstone" to hit. Cały świat oszalał na punkcie serialu z Kevinem Costnerem, dlatego doczekał się on całego uniwersum. Obecnie możemy śledzić dwa sequele produkcji głównej. Oba cieszą się ogromną popularnością, ale jeden z nich uważany jest za lepszy. "Ranczo Duttonów" w przeciwieństwie do "Marshals" nie szuka nowej formuły. Pozostaje kowbojską telenowelą i możemy w nim zobaczyć więcej dobrze znanych nam bohaterów.

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Jedną z powracających w "Ranczu Duttonów" postaci jest Rip. Grany przez Cole'a Hausera bohater wysuwa się tutaj na pierwszy plan. W 1. sezonie mogliśmy zobaczyć, jak rozpoczyna nowe życie w Teksasie, gdzie wraz z Beth Dutton prowadzi własne ranczo. Serial zakończył się jakiś czas temu, ale wiadomo, że powróci z drugą odsłoną.

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Yellowstone - gwiazdor serialu w filmie akcji

W 2. sezonie sequela "Yellowstone" Cole'a Hausera też oczywiście nie zabraknie. Aktor nie rezygnuje z roli, ale nie spoczywa też na laurach. Prócz "Rancza Duttonów" prowadzi przecież też własną firmę produkcyjną American Outlaw Entertainemnt, która - jak podaje Deadline - połączyła właśnie siły z Constantin, aby wspólnie stworzyć nowy oparty na faktach thriller akcji.

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"Pale Horse" opowiada historię działającego pod przykrywką agenta FBI. Scenariusz oparty na książce "Code Name: Pale Horse" skupia się na tym, jak Scott Payne inflirtował najbardziej niebezpieczne subkultury w Stanach Zjednoczonych. Wszedł w środowisko neonazistowskiej grupy The Base i spędził dwa lata na rozpracowywaniu groźnego gangu motocyklowego.

Na ten moment wiadomo, że Cole Hauser ma być producentem "Pale Horse". Nie ma jeszcze oficjalnych informacji o castingu, ale aktor przymierza się też do zagrania głównej roli. Ostatni raz mogliśmy go oglądać w pełnym metrażu w 2023 roku w "Ręce śmierci". Od tamtej pory gości jedynie na małym ekranie w serialach ze świata "Yellowstone".

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Cole Hauser w filmie "Za cenę bólu"

Cole Hauser rozwija swoją karierę aktorską już od wielu lat i nieraz mogliśmy go oglądać w pełnych metrażach (choćby "Za szybcy, za wściekli", "Pitch Black"). Jego gwiazda rozbłysła jednak dopiero po "Yellowstone". "Pale Horse" może być kolejnym przełomem. To byłaby bowiem jego największa rola filmowa.

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