Co dalej z sequelem Yellowstone? Gwiazdor mówi o nowym sezonie
Nowy sezon sequela "Yellowstone" ledwo się zaczął, a jego gwiazdor już mówi o kolejnej odsłonie. Czy "Marshals" potrwa dłużej? Jest na to spora szansa.
To ogólnie jest szybka akcja. "Marshals" zadebiutowało w marcu tego roku. Sequel totalnie zmienił formułę "Yellowstone", bo zamiast kowbojskiej telenoweli fani dostalis pełnokrwisty procedural. W serialu obserwujemy bowiem dalsze losy Kayce'a Duttona, który dołącza do elitarnej grupy szeryfów federalnych. Ściga kolejnych przestępców, chroniąc przy okazji dziedzictwo swojej rodziny.
Choć pozytywnych opinii "Marshals" nie zebrali, cieszyli się wystarczającą popularnością, żeby stacja CBS szybko serial przedłużyła. 2. sezon zadebiutował parę miesięcy po 1. Dosłownie chwilę temu, w październiku. Jeszcze wiele odcinków przed nami, choć już teraz wszyscy się zastanawiają, czy sequel "Yellowstone" dostanie 3. odsłonę.
Marshals - czy sequel Yellowstone dostanie 3. sezon?
Przedłużenie na 2. sezon przyszło nieco ponad tydzień po rozpoczęciu 1. Nowa odsłona trwa już nieco dłużej. Czy CBS wie już, czy zamierza "Marshals" kontynuować? ScreenRant zapytało o to gwiazdę serialu, wcielającego się w Kayce'a Duttona Luke'a Grimesa.
Nic jeszcze nie słyszeliśmy, ale 2. sezon został zamówiony tak szybko, że nie wiem, czego się spodziewać. Myślę, że jeden odcinek poleciał, a oni stwierdzili: "dobra, robimy to ponownie" [śmiech]. Mam wrażenie, że przed chwilą rozmawialiśmy z prasą na temat 1. sezonu. Więc wszystko się okaże
- mówi Luke Grimes.
Sequel "Yellowstone" ma spore szanse na przedłużenie o kolejny sezon. Najnowsza odsłona zbiera znacznie lepsze opinie od poprzedniej, a do tego również cieszy się sporą oglądalnością. Pierwszy odcinek obejrzało w Stanach Zjednoczonych 8,2 mln telewidzów. "Marshals" było dzięki temu najpopularniejszym serialem fabularnym w swoim premierowym tygodniu.
CBS ma jeszcze czas, żeby przedłużyć serial na 3. sezon. Trwająca właśnie odsłona dopiero się zaczęła, a może mieć nawet 20 odcinków (niektóre źródła podają, że będzie ich 18). Fani z optymizmem mogą więc spoglądać w niedaleką przyszłość.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.