Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu Marshals? Harmonogram

Na początku tego roku rozpoczęła się solowa przygoda Kayce'a Duttona (Luke Grimes), który postanowił opuścić kultowe ranczo i dołączyć do elitarnej jednostki U.S. Marshals. Tam może łączyć swoje umiejętności kowboja z byciem żołnierzem Navy SEAL i wymierzać sprawiedliwość w Montanie. Obserwowaliśmy, jak Kayce, wraz ze współpracownikami - Pete'em (Logan Marshall-Green), Belle (Arielle Kebbel), Andreą (Ash Santos) i Milesem (Tatanka Means) - stawia czoło lokalnej przestępczości i zarazem próbuje pogodzić to z opieką nad najbliższymi.

REKLAMA

Marshals powróciło z 2. sezonem. Kiedy kolejne odcinki?

W drugim sezonie serialu Kayce wciąż nie potrafi sobie poradzić ze śmiercią żony Moniki. Problemów nie brakuje - syn głównego bohatera został porwany przez Toma Weavera, Pete i Belle zostali nagle zaatakowani przez zamaskowanych napastników, a na dodatek pojawia się kolejne zagrożenie w postaci potężnej organizacji przestępczej. Kayce będzie musiał stanąć na wysokości zadania: odszukać dziecko, dopaść porywacza i wraz z drużyną utrzymać kontrolę nad sytuacją w Montanie.

kadr z 2. sezonu serialu "Marshals: Historia z Yellowstone"

"Marshals" to dość wyjątkowy przypadek pod kilkoma względami. Po pierwsze, większość obecnych seriali rzadko kiedy wychodzi poza metraż 10 odcinków na sezon, zaś tutaj pierwsza odsłona miała ich aż trzynaście. Rzadko kiedy zdarza się też, by dwa sezony serialu wychodziły w tym samym roku, a "Historia z Yellowstone" udowodniła, że to możliwe. Serial zadebiutował wczesną wiosną, a w środku jesieni zdążył powrócić z 2. sezonem. To solidne osiągnięcie. Wiemy jednak, że twórcy zamierzają je przebić - "dwójka" będzie liczyła sobie bowiem aż 20 odcinków.

REKLAMA

Sytuacja jest jednak na ten moment dość nieoczywista: w Stanach Zjednoczonych 2. sezon wystartował nieco wcześniej, a z racji prawdopodobnych przerw w okolicach okresu świątecznego, nie wszystkie daty premier epizodów aktualnego sezonu zostały póki co upublicznione. Oto aktualny harmonogram polskich premier kolejnych odcinków 2. sezonu "Marshals":

Odcinek 1 - dostępny do obejrzenia

Odcinek 2 - 16/10/26

Odcinek 3 - 23/10/26

Odcinek 4 - 30/10/26

Odcinek 5 - 6/11/26

Odcinek 6 - 13/11/26

Odcinek 7 - 20/11/26

Odcinek 8 - 27/11/26

Odcinek 9 - 4/12/26

REKLAMA

Z racji braku potwierdzonych dat premier następnych odcinków 2. sezonu "Marshals" z zagranicy, podawanie terminów kolejnych odcinków byłoby działaniem potencjalnie wprowadzającym w błąd. Możemy jednak dowiedzieć się z amerykańskich mediów, że CBS będzie wkrótce podawało wiadomości na ten temat. Domyślnie możemy spodziewać się cotygodniowego cyklu premier pozostałych odcinków, podobnie jak w przypadku wymienionych powyżej, natomiast aby być pewnym, pozostaje czekać na dalsze informacje w tej sprawie.

Obserwuj nas w Google Discover

Więcej o "Yellowstone" poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...